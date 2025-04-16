Золото продовжує оновлювати вершини на тлі дій Трампа

Ціна золота досягла чергового рекорду, перевищивши $3275 за унцію, після того, як Дональд Трамп запустив розслідування щодо імпорту критично важливих мінералів, посиливши напругу в глобальній торгівлі. Про це пише Bloomberg від 15 квітня.

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Двигун зростання

«Непередбачувані заяви Вашингтона про мита збурюють ринки, ускладнюючи довгострокові інвестиційні рішення», — зазначають експерти. У середу золото зросло на 1,4%, реагуючи на новину про розслідування під егідою Section 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року, яке оцінює загрози нацбезпеці від залежності США від іноземних мінералів. Цього року метал подорожчав більш ніж на 20%, підживлюваний страхами рецесії та ескалацією торговельної війни.

Ринкові наслідки

«Очікується, що це розслідування може відкрити новий фронт у глобальній торговельній війні, спричинивши відтік капіталу з акцій до безпечних активів», — пише Bloomberg.

У вівторок Трамп закликав Китай до переговорів після заборони Пекіном на нові літаки Boeing, що додало невизначеності. Водночас інвестори масово скуповують золоті ETF, а центробанки нарощують резерви. Goldman Sachs бачить ціну в $4000 за унцію до середини 2026 року.

Прогнози

«Геополітична боротьба між великими державами триватиме. За їх оцінками, золото як безпечний актив, ймовірно, зростатиме в найближчій перспективі», — вважають аналітики. Трейдери розраховують на три зниження ставки ФРС у 2025 році, що традиційно підтримує золото, адже воно не приносить відсотків.