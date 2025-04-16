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16 квітня 2025, 16:22

Сповільнення інфляції та долар по 43,5 грн/$. ICU оновила макропрогноз на 2025 рік

Українська економіка перейшла в режим повільного зростання з 3 кварталі 2024 року, і шанси на значне прискорення темпів відновлення є дуже низькими. Потреба поступово скорочувати дефіцит бюджету та, відповідно, державні видатки буде суттєво обмежувати економічне зростання в майбутньому. Про це йдеться в макропрогнозі ICU.

Українська економіка перейшла в режим повільного зростання з 3 кварталі 2024 року, і шанси на значне прискорення темпів відновлення є дуже низькими.
Фото: depositphotos

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Зростання економіки

Ми очікуємо зростання економіки на 3% у цьому та наступному роках завдяки відновленню споживання домогосподарств та вищому врожаю.

Інфляція

Річна інфляція почне різко сповільнюватися з червня завдяки ефектам минулорічної високої бази та вищій пропозиції агропродукції. Ми вбачаємо сповільнення споживчих цін до 7−8% наприкінці року з урахуванням певного сповільнення споживчого попиту, відносно стабільного курсу гривні та здешевлення продуктів харчування.

НБУ зберігатиме облікову ставку на поточному рівні до вересня, а потім, імовірно, знизить її тричі по 50 б.п. до кінця року.

Курс гривні

Переглянутий прогноз надходження зовнішньої фінансової допомоги, який розкрито в меморандумі МВФ, — це значний позитив для України. Пакет фінансової допомоги збільшено на $15 млрд порівняно з грудневим планом, а надходження коштів буде більшою мірою, ніж планувалося раніше, зміщено на 2025 рік. Україна отримає понад $50 млрд цьогоріч, тож резерви НБУ різко зростуть, а центральний банк матиме більше ресурсів, щоб підтримувати курс гривні. Тож ми підвищуємо прогноз курсу гривні наприкінці 2025 року до 43,5 грн/$.

Збільшення пакету допомоги дає Україні більше часу, щоб знизити дисбаланси зовнішніх рахунків. Ключові виклики в частині зовнішніх рахунків, із якими доведеться мати справу найближчим часом, — це рекордний дефіциту поточного рахунку, значні відпливи іноземної готівки з банків та великий обсяг залучених до війни іноземних кредитів, термін яких сплив. Якщо обсяги зовнішньої допомоги в майбутньому різко скоротяться, то НБУ змушений буде вдатися до різкого послаблення гривні.

Дефіцит держбюджету

Дефіцит державного бюджету цьогоріч буде майже повністю профінансовано зовнішньою допомогою, хоча плани з видатків можуть бути збільшені в 3 кварталі 2025. Проте джерела фінансування дефіциту бюджету у 2026 році наразі не є достатніми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
16 квітня 2025, 16:46
#
«сповільнення інфляції» лише на папері…
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