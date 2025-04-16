США зменшили оцінку боргу України за військову допомогу до $100 млрд — Bloomberg

США переглянули обсяг допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення росії, знизивши оцінку з $300 млрд до $100 млрд, що наближається до української оцінки в $90 млрд. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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Що відомо

Перегляд відбувся після переговорів у Вашингтоні наприкінці минулого тижня з угоди про природні ресурси. Адміністрація Трампа наполягає на угоді, яка передбачає розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проєктів, зокрема в мінералах та інфраструктурі, як компенсацію за надану раніше допомогу.

Угода надасть США пріоритетне право на прибутки, які надходитимуть до спеціального фонду реконструкції, контрольованого Вашингтоном. Київ прагне кращих умов і відмовляється визнавати попередню допомогу боргом.

Зазначається, що технічні переговори були продуктивними, і юристи продовжують працювати над проєктом угоди. Україна має надати деталі конкретних проєктів для наступної онлайн-зустрічі.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, переговори близькі до завершення, і угоду можуть підписати вже цього тижня.

Однак США розглядають витрати на підтримку України як свій внесок у фонд, не бажаючи зобов’язуватися до нових інвестицій, що є ключовим інтересом Києва.

Нагадаємо

11 квітня у Вашингтоні відбулися переговори між Україною та США про доступ американців до українських мінеральних ресурсів, які, за даними Reuters і джерел у Мінфіні США, були напруженими та «антагоністичними».