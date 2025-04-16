Гетманцев спростував інформацію про розкриття банківської таємниці у цьому році

У фінансовому комітеті Верховної Ради України нема жодного законопроєкту про розкриття банківської таємниці Державній податковій службі. Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев .

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«Ні, в комітеті нема жодного законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій. І ні, до кінця цього скликання жодних шансів прийняти це рішення нема. Не вірте фейкам», — написав він у Telegram.

Народний депутат Олексій Гончаренко також заявив, що доступу до банківських рахунків громадян у цьому році не буде.

«Для того, щоб прийняти подібне рішення потрібно проголосувати це в Верховній Раді. Рада подібне рішення не підтримає», — зазначив він.

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Податкова планує отримати доступ до банківської таємниці

Водночас у Державній податковій службі у відповідь на запит hromadske розповіли, що в межах реформи планують отримати доступ «до банківської таємниці, таємниці надавача платіжних послуг про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках».

Пояснюють у ДПС цю необхідність тим, що в Україні податкові органи не мають доступу до інформації про наявність коштів на рахунках платників податків, що мають податковий борг, а такий доступ потрібен для стягнення боргу.

Пресслужба Міністерства фінансів у відповідь на запит журналістів пояснила, що доступ ДПС до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків — зокрема, спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб.

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Також це дасть можливість «підсилити аналітичний складник у роботі. ДПС зможе порівнювати інформацію про надходження грошових коштів з інформацією про фактично задекларовані платниками податків доходи».

У Міністерстві фінансів пояснюють, що для надання ДПС доступу до банківських рахунків знадобиться голосування за законодавчі зміни у Верховній Раді, а до цього ДПС має попрацювати над покращенням захисту власних систем інформації, навести лад у податкових перевірках, щоб підвищити довіру платників податків до цього відомства.

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