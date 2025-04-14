Головне за понеділок: євро зростає, долар падає, золото оновлює максимуми
Офіційний курс гривні до євро впав до нового історичного мінімуму, перетнувши позначку 47 грн, тоді як до долара вона продовжує легке зміцнення.
Золото б'є історичний рекорд на тлі американської нестабільності
Вартість золота підскочила до нового максимуму — понад $3245 за унцію, реагуючи на хаос у торговельній політиці США.
Міжнародний ринок: Долар продовжує дешевшати
Курс долара США вранці у понеділок знижується до більшості основних світових валют, включаючи євро, фунт стерлінгів та ієну, на новинах про зовнішньоторговельні мита.
Трамп, ЄЦБ та Нацбанк: чому з валютою у світі та Україні зараз все дуже небезпечно
Цей тиждень світовий валютний ринок, як і український, проживе в умовах тарифних воєн, що тривають. Також на ситуацію на глобальному ринку вплине рішення ЄЦБ, а на наш внутрішній — ще й засідання Нацбанку щодо відсоткових ставок та грошово-кредитної політики. Український бізнес продовжуватиме розраховуватися з бюджетом.
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