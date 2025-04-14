Головне за понеділок: євро зростає, долар падає, золото оновлює максимуми

Офіційний курс гривні до євро впав до нового історичного мінімуму, перетнувши позначку 47 грн, тоді як до долара вона продовжує легке зміцнення.

Золото б'є історичний рекорд на тлі американської нестабільності

Вартість золота підскочила до нового максимуму — понад $3245 за унцію, реагуючи на хаос у торговельній політиці США.

Міжнародний ринок: Долар продовжує дешевшати