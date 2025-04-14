Офіційний курс: гривня пробила позначку 47 грн за євро

Офіційний курс гривні до євро впав до нового історичного мінімуму, перетнувши позначку 47 грн, тоді як до долара вона продовжує легке зміцнення. Про це повідомляє НБУ.

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Нацбанк встановив курс на вівторок, 15 квітня, на рівні 47,0271 грн/€ - це на 11 копійок нижче за попередній рекорд 14 квітня (46,9153 грн/€).

Щодо долара гривня дещо посилилася: курс на вівторок склав 41,3153 грн/$, порівняно з 41,3879 грн/$ у понеділок. Це краще за історичне дно 13 січня — 42,2841 грн/$.