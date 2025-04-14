Офіційний курс гривні до євро впав до нового історичного мінімуму, перетнувши позначку 47 грн, тоді як до долара вона продовжує легке зміцнення. Про це повідомляє НБУ.
14 квітня 2025, 16:23
Офіційний курс: гривня пробила позначку 47 грн за євро
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Нацбанк встановив курс на вівторок, 15 квітня, на рівні 47,0271 грн/€ - це на 11 копійок нижче за попередній рекорд 14 квітня (46,9153 грн/€).
Щодо долара гривня дещо посилилася: курс на вівторок склав 41,3153 грн/$, порівняно з 41,3879 грн/$ у понеділок. Це краще за історичне дно 13 січня — 42,2841 грн/$.
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Джерело: Мінфін
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