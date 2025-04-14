Міжнародний ринок: Долар продовжує дешевшати

Курс долара США вранці у понеділок знижується до більшості основних світових валют, включаючи євро , фунт стерлінгів та ієну, на новинах про зовнішньоторговельні мита.

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Що відбувається на валютному ринку

Індекс DXY, що розраховується, показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,62%. За минулі п'ять сесій індикатор знизився на 3,6%.

Минулого тижня американський президент Дональд Трамп повідомив про припинення дії тарифів щодо більшості торгових партнерів США на 90 днів, проте щодо Китаю діятиме безпрецедентне мито 145%.

На вихідних в американській пресі з'явилися повідомлення про те, що влада США скасувала дію нещодавно введених імпортних мит у відповідь на десятки видів електроніки, у тому числі комп'ютери, мобільні телефони, роутери і деякі мікрочіпи.

Пізніше Трамп заявив, що оголосить про введення мит на імпорт електроніки у найближчому майбутньому. Він також пообіцяв незабаром оголосити про мита на фармацевтичні препарати.

Євро коштує $1,1399 порівняно з $1,1362 на закриття торгів минулої п'ятниці, євро зміцнюється на 0,3%.

Фунт стерлінгів зростає на 0,4% і торгується на рівні 1,3143 долара в порівнянні з 1,3086 долара за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо ієни падає на 0,7% і становить 142,51 єни проти 143,52 єни наприкінці попередніх торгів.

У понеділок влада Японії оприлюднила остаточні дані про промислове виробництво за лютий. За новою оцінкою, обсяг промвиробництва зріс на 2,3% щодо січня та підвищився на 0,1% у річному вираженні. Попередня оцінка вказувала на зростання на 2,5% та 0,3% відповідно.

Тим часом, курс американської валюти до офшорного юаня піднімається на 0,3% і торгується на позначці 7,3073 юаня.

Китайський експорт у березні збільшився на 12,4% у річному вираженні, імпорт знизився на 4,3%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу КНР у березні збільшилося до $102,64 млрд порівняно з $58,65 млрд того ж місяця 2024 року.