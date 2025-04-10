Головне за четвер: Трамп збільшив мито для Китаю до 125% та що буде із землею та нерухомістю українців

В Україні змінюються правила для власників майна — від землі та комерційних приміщень до квартир. Із 9 квітня набув чинності новий закон «про добросовісних вигодонабувачів». «Мінфін» розбирався, що для них змінюється, і чи справді в Україні можуть легалізувати схеми з майном.

Трамп підвищив мито на товари з Китаю до 125%

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Долар став заручником геополітики: чи не час переходити до євро

На тлі агресивної торгової політики Дональда Трампа світовий фондовий, валютний та сировинний ринок уже не просто лихоманить, а серйозно трясе, з перспективою нової глобальної рецесії вже до кінця 2025 року.

Валютні війни Трампа вдарять по гривні? Прогноз курсу валют з 10 по 16 квітня (відео)

В останні дні ситуація на світовому валютному ринку залишається вкрай напруженою і є реальна загроза початку світової економічної рецесії на фоні введення Дональдом Трампом дуже жорстких тарифів та мит. Це суттєво впливає на курс долара по всьому світу, в тому числі і в Україні. В цьому випуску фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про те, яких сюрпризів чекати від долара та євро у період з 10 по 16 квітня.

Трамп призупинив на 90 днів підвищення мита для низки країн

Президент США Дональд Трамп оголосив, що вирішив поставити на паузу на 90 днів підвищення мита на імпорт щодо понад 75 країн, які запросили діалог із цього питання. Передбачається, що протягом цього періоду дані країни сплачуватимуть мита у мінімальному розмірі — 10%.