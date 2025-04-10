Валютні війни Трампа вдарять по гривні? Прогноз курсу валют з 10 по 16 квітня (відео)

В останні дні ситуація на світовому валютному ринку залишається вкрай напруженою і є реальна загроза початку світової економічної рецесії на фоні введення Дональдом Трампом дуже жорстких тарифів та мит.

Це суттєво впливає на курс долара по всьому світу, в тому числі і в Україні.

В цьому випуску фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про те, яких сюрпризів чекати від долара та євро у період з 10 по 16 квітня.