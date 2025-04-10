В останні дні ситуація на світовому валютному ринку залишається вкрай напруженою і є реальна загроза початку світової економічної рецесії на фоні введення Дональдом Трампом дуже жорстких тарифів та мит.
10 квітня 2025, 14:45
Валютні війни Трампа вдарять по гривні? Прогноз курсу валют з 10 по 16 квітня (відео)
Це суттєво впливає на курс долара по всьому світу, в тому числі і в Україні.
В цьому випуску фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про те, яких сюрпризів чекати від долара та євро у період з 10 по 16 квітня.
Джерело: Мінфін
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