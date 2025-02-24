Компанія Apple оголосила про реалізацію п'ятирічного інвестиційного плану в США на суму 500 мільярдів доларів. Це призведе до створення 20 тисяч нових робочих місць. Про це повідомляє видання The Verge.
Apple анонсувала масштабні інвестиції в економіку США: $500 мільярдів та 20 тисяч робочих місць
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Розширення присутності в США
Згідно із заявою компанії, Apple планує розширити свої потужності та збільшити штат співробітників у декількох штатах: Мічигані, Техасі, Каліфорнії, Аризоні, Неваді, Айові, Орегоні, Північній Кароліні та Вашингтоні.
Інвестиційний план передбачає:
- Будівництво нового заводу в Техасі.
- Збільшення вдвічі Фонду передового виробництва США.
- Відкриття виробничої академії в Детройті.
- Прискорення інвестицій у розробки в галузі штучного інтелекту та кремнієвої інженерії.
Реакція на заклики Трампа
Цей крок Apple є відповіддю на заклики президента США Дональда Трампа до американських компаній збільшувати інвестиції у внутрішнє виробництво та створювати робочі місця в країні.
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