Apple анонсувала масштабні інвестиції в економіку США: $500 мільярдів та 20 тисяч робочих місць

Компанія Apple оголосила про реалізацію п'ятирічного інвестиційного плану в США на суму 500 мільярдів доларів . Це призведе до створення 20 тисяч нових робочих місць. Про це повідомляє видання The Verge.

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Розширення присутності в США

Згідно із заявою компанії, Apple планує розширити свої потужності та збільшити штат співробітників у декількох штатах: Мічигані, Техасі, Каліфорнії, Аризоні, Неваді, Айові, Орегоні, Північній Кароліні та Вашингтоні.

Інвестиційний план передбачає:

Будівництво нового заводу в Техасі.

Збільшення вдвічі Фонду передового виробництва США.

Відкриття виробничої академії в Детройті.

Прискорення інвестицій у розробки в галузі штучного інтелекту та кремнієвої інженерії.

Реакція на заклики Трампа

Цей крок Apple є відповіддю на заклики президента США Дональда Трампа до американських компаній збільшувати інвестиції у внутрішнє виробництво та створювати робочі місця в країні.