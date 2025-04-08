Китай відповів на погрози Трампа: «Будемо боротися до кінця»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 квітня 2025, 12:45

Китай відповів на погрози Трампа: «Будемо боротися до кінця»

Міністерство торгівлі Китаю у вівторок оголосило, що не відступить і вдасться до нових заходів, якщо Дональд Трамп реалізує свою обіцянку накласти додаткові 50%-ні мита на китайську продукцію. Про це пише Financial Times.

Міністерство торгівлі Китаю у вівторок оголосило, що не відступить і вдасться до нових заходів, якщо Дональд Трамп реалізує свою обіцянку накласти додаткові 50%-ні мита на китайську продукцію.
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Жорстка позиція Пекіна

«Якщо США продовжать впроваджувати ці ескалаційні тарифні заходи, Китай рішуче вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів. Якщо США наполягатимуть на тому, щоб йти своїм шляхом, Китай буде боротися до кінця», — заявив представник міністерства торгівлі у вівторок. Ці слова підкреслюють готовність Пекіна до затяжного протистояння.

Валютний хід

Щоб додати ваги своїм погрозам, Китай зафіксував курс юаня на позначці 7,20 до долара — найнижчому рівні з вересня 2023 року. Такий крок сигналізує: Пекін може вдатися до девальвації валюти, щоб пом’якшити удар від американських тарифів.

Передумови ескалації

У понеділок Китай уже анонсував 34%-ні мита на американський імпорт у відповідь на першу хвилю тарифів США, які скоро набудуть чинності. Трамп, не гаючи часу, пригрозив підняти ставки ще на 50%, що, за підрахунками експертів, доведе загальні обмеження на китайські товари до понад 120%.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
8 квітня 2025, 13:28
#
На шкоду своєму народу.
+
0
Akkyratnui
Akkyratnui
8 квітня 2025, 14:30
#
Може так трапитись що саме Китай виграе цю боротьбу, бо саме китайські товари абсолютно домiнують у свiтi i саме у Китаю найпотужнiший промисловий комплекс i саме китайці при найгiршому розкалдi будуть готові сидiти на заводах у двi змiни за миску рису. Американцi будуть готові?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає hazik и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами