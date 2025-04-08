Китай відповів на погрози Трампа: «Будемо боротися до кінця»

Міністерство торгівлі Китаю у вівторок оголосило, що не відступить і вдасться до нових заходів, якщо Дональд Трамп реалізує свою обіцянку накласти додаткові 50%-ні мита на китайську продукцію. Про це пише Financial Times.

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Жорстка позиція Пекіна

«Якщо США продовжать впроваджувати ці ескалаційні тарифні заходи, Китай рішуче вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів. Якщо США наполягатимуть на тому, щоб йти своїм шляхом, Китай буде боротися до кінця», — заявив представник міністерства торгівлі у вівторок. Ці слова підкреслюють готовність Пекіна до затяжного протистояння.

Валютний хід

Щоб додати ваги своїм погрозам, Китай зафіксував курс юаня на позначці 7,20 до долара — найнижчому рівні з вересня 2023 року. Такий крок сигналізує: Пекін може вдатися до девальвації валюти, щоб пом’якшити удар від американських тарифів.

Передумови ескалації

У понеділок Китай уже анонсував 34%-ні мита на американський імпорт у відповідь на першу хвилю тарифів США, які скоро набудуть чинності. Трамп, не гаючи часу, пригрозив підняти ставки ще на 50%, що, за підрахунками експертів, доведе загальні обмеження на китайські товари до понад 120%.