Маск закликає Трампа скасувати нові мита — WP

Упродовж вихідних, поки Ілон Маск публікував низку дописів у соцмережах із критикою одного з провідних радників Білого дому за агресивний тарифний план президента США Дональда Трампа, він одночасно звертався безпосередньо до самого Трампа з особистими запитами. Про це повідомляє Washington Post.

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Спроба втрутитися, як підтвердили двоє людей, обізнаних із ситуацією, поки що не мала успіху: у понеділок Трамп пригрозив запровадити нові 50% мита на імпорт із Китаю на додачу до вже оголошених 34% податків.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що відкритий до переговорів щодо деяких аспектів своєї політики. Тим часом Маск опублікував у соцмережі X відео, в якому покійний консервативний економіст Мілтон Фрідман пояснює переваги міжнародної торговельної співпраці — «неособистої дії цін», як він це назвав, — пояснюючи, звідки походять матеріали для виготовлення звичайного дерев’яного олівця.

Конфлікт інтересів між Маском і Трампом через одну з ключових ініціатив адміністрації президента став найгучнішим проявом незгоди між президентом і одним із його головних союзників, який торік витратив майже $290 мільйонів на підтримку Трампа та інших республіканців, а з січня очолює зусилля зі скорочення витрат у Департаменті ефективності уряду (DOGE).

Маск також висловлював незгоду з іншими членами коаліції Трампа щодо таких питань, як візи H1-B для кваліфікованих іммігрантів та підхід DOGE до державних витрат.

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У суботу Маск розкритикував посадовця адміністрації, який відіграє ключову роль у розробці тарифної політики, — торгового радника Білого дому Пітера Наварро, висміявши його кваліфікацію.

«Докторат з економіки з Гарварду — це погано, а не добре», — написав Маск.

На вихідних, в інтерв'ю з віцепрем'єром Італії Маттео Сальвіні, Ілон Маск заявив, що хотів би бачити «зону вільної торгівлі» між Європою та Сполученими Штатами.

«Зрештою, я сподіваюся, що буде досягнуто згоди, що і Європа, і США мають рухатися, на мою думку, до нульових мит», — сказав Маск.

Він також висловився за більшу свободу пересування людей між країнами Європи та США, а також можливість працювати в будь-якій з них якщо вони цього бажають.

«Саме такі поради я давав президентові», — сказав він.

Маск, який є генеральним директором виробника електромобілів Tesla, вже давно вважає мита шкідливими для бізнес-цілей компанії, яка розглядає як Сполучені Штати, так і Китай ключовими центрами виробництва й споживання. Водночас, за словами аналітиків, інші автовиробники, ймовірно, постраждають від нових тарифів ще більше.

Падіння акцій Tesla

У понеділок акції Tesla закрилися на позначці $233,29 за акцію, знизившись більш ніж на 2,5%. З початку року акції втратили понад 38% своєї вартості.

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Реакція бізнесу

Багато лідерів бізнесу та технологій, які підтримали кандидатуру Трампа, були приголомшені рішенням президента запровадити такі високі тарифи. Вони також розчаровані тим, що вони не змогли більше вплинути на політику, сказали двоє людей, знайомих із ситуацією.

Люди з оточення Маска зверталися безпосередньо до знайомих в адміністрації Трампа, зокрема до віцепрезидента Джей Ді Венса та самого Маска, закликаючи до, на їхню думку, більш розумної політики вільної торгівлі.

Один із друзів Маска, інвестор Джо Лонсдейл, написав у X, що останніми днями переконував «друзів в адміністрації», що тарифи завдадуть більшої шкоди американським компаніям, ніж китайським.

Група бізнес-лідерів працювала протягом вихідних, щоб сформувати неформальну групу, яка б лобіювала членів адміністрації Трампа щодо більш поміркованої політики, повідомив один з учасників.

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Чимало хто підтримував Трампа минулого року, навіть усвідомлюючи, що високі тарифи, які він давно обіцяв, могли б завдати шкоди як технологічній галузі, так і економіці загалом.

Але вони сподівалися, що Трамп прислухається до радників, таких як міністр фінансів Скотт Бессент, і обере більш поміркований курс, розповіли джерела. Бізнес-лідери також не передбачали, що міністр торгівлі Говард Лутнік, який був одним з ключових посередників між Маском і оточенням Трампа, виявиться таким завзятим прихильником протекціоністської політики.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.