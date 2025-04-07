Головне за понеділок: міжнародні резерви зросли, падіння ринків

Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 380,0 млн. У березні вони зросли на 5,6%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку.

Тарифна війна Трампа: Біткоїн впав до $79 тисяч, Ethereum — до $1555

У ніч із 6 на 7 квітня 2025 року ціна біткоїна в моменті опустилася до $78 539, втративши майже 6% вартості менш ніж за добу.

В Укрпошті пояснили, як обкладатимуть митом посилки підприємців в США