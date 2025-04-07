Головне за понеділок: міжнародні резерви зросли, падіння ринків
Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 380,0 млн. У березні вони зросли на 5,6%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку.
Тарифна війна Трампа: Біткоїн впав до $79 тисяч, Ethereum — до $1555
У ніч із 6 на 7 квітня 2025 року ціна біткоїна в моменті опустилася до $78 539, втративши майже 6% вартості менш ніж за добу.
В Укрпошті пояснили, як обкладатимуть митом посилки підприємців в США
Товари від українських підприємців вартістю до $800 уникнуть 10%-го мита при ввезенні до США, тоді як дорожчі відправлення оподатковуватимуться. Про це сповістила пресслужба «Укрпошти», посилаючись на пояснення американської поштової служби (USPS).
ФАО прогнозує, що урожай пшениці в Україні у 2025 році буде нижчим від середнього
Урожай пшениці в Україні у 2025 році буде нижчим від середнього за останні п'ять років, прогнозує Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО). «В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому від середнього за останні п'ять років, що зумовлено впливом воєнних дій», — йдеться у звіті ФАО, оприлюдненому в понеділок, 7 квітня.
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