Урожай пшениці в Україні у 2025 році буде нижчим від середнього за останні п'ять років, прогнозує Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
ФАО прогнозує, що урожай пшениці в Україні у 2025 році буде нижчим від середнього
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Прогноз ФАО
«В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому від середнього за останні п'ять років, що зумовлено впливом воєнних дій», — йдеться у звіті ФАО, оприлюдненому в понеділок, 7 квітня.
Водночас у зв'язку із посушливими погодними умовами очікується деяке зниження обсягів виробництва, порівнюючи з минулим роком.
За даними аналітиків, стан посівів озимої пшениці в ключових країнах-виробниках Північної півкулі за останній місяць залишився загалом незмінним.
У Європейському Союзі, за офіційними прогнозами, передбачається виробити 135,5 млн тонн пшениці, що на 12% більше за показник минулого року.
У ФАО пояснюють це розширенням посівних площ та зростанням урожайності після їх зменшення у 2024 році у зв'язку з несприятливими погодними умовами.
Однак дефіцит опадів, що зберігається у східних районах, створює помірні ризики погіршення прогнозів на врожай.
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