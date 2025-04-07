Тарифна війна Трампа: Біткоїн впав до $79 тисяч, Ethereum — до $1555

У ніч із 6 на 7 квітня 2025 року ціна біткоїна в моменті опустилася до $78 539, втративши майже 6% вартості менш ніж за добу, за даними TradingView . Це сталося на тлі зростальної макроекономічної напруженості, пише incrypted.

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Що відбувається на ринку

Ринкова капіталізація біткоїна становить $1,56 трлн.

Паралельно першій криптовалюті істотне падіння продемонстрував Ethereum, який обвалився майже на 12%. Актив впав нижче за позначку $1600 за останні 24 години, в моменті досягнувши $1555, за даними TradingView. Ринкова капіталізація криптовалюти становить $192,4 млрд.

Загальний спад на крипторинку посилився з наближенням відкриття нового тижня на міжнародних фондових біржах, зазначили експерти. Індекс GMCI 30, що відстежує дані про ціни 30 найбільших цифрових активів, за добу втратив понад 8%, а з початку року — 33,9%.

Причина падіння

Причиною зниження могли послужити нові торгові тарифи, оголошені Трампом 2 квітня 2025 року. За перші два дні після анонсу мит втрати на фондовому ринку США перевищили $5,4 трлн, індекс S&P 500 досяг 11-місячного мінімуму, а Nasdaq 100 увійшов у «ведмежу» зону.

Після оголошення тарифів на імпорт ринок криптоактивів продемонстрував стриману реакцію, зумівши втриматися в районі $83 000. Однак напередодні нового тижня цей сектор почав здавати позиції.

Експерти очікують посилення економічного протистояння США, Китаю та ЄС, що збільшить шанси на виникнення глобальної рецесії та викличе ймовірні проблеми на крипторинку.

Біткоїн завершив I квартал 2025 року з падінням на 11,7%, показавши найгірший результат за десятиліття і посівши 12 місце в розрізі останніх 15 років, пише The Block з посиланням на аналітиків NYDIG Research. На їхню думку, настільки слабкий старт року знову викликає дискусії про фазу криптоциклу.

Аналітики зазначають, що поточна корекція може повторити сценарій 2015 року, коли ринок після тривалого спаду стабілізувався і розпочав нове зростання у 2016 році. Однак на відміну від тих років, поточне макроекономічне тло залишається вкрай нестабільним, підкреслили експерти.

Хоча обрання Трампа принесло регуляторну ясність, включно зі скасуванням позовів Комісії з цінних паперів і бірж США проти низки криптокомпаній, нова хвиля торгового тиску зміщує фокус інвесторів. Доля біткоїна після відкриття ринків 7 квітня 2025 року може визначити короткострокову динаміку всього сектора, вважають деякі аналітики.