В Укрпошті пояснили, як обкладатимуть митом посилки підприємців в США

Товари від українських підприємців вартістю до $800 уникнуть 10%-го мита при ввезенні до США, тоді як дорожчі відправлення оподатковуватимуться. Про це сповістила пресслужба «Укрпошти», посилаючись на пояснення американської поштової служби (USPS).

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Як це працює

На весь імпорт до Сполучених Штатів запроваджено базове мито в розмірі щонайменше 10%. Однак ліміт безмитного ввезення в $800 (так званий de minimis) поки що зберігається. «Тож митні збори на товари вартістю менш як $800 сплачувати не доведеться», — зазначили в «Укрпошті». Ця пільга діятиме, «доки міністр торгівлі не визначить, що було запроваджено функціональну систему для фіксації та збору мита на ці товари».

Тимчасова поблажка

Водночас «Укрпошта» застерегла, що безмитний поріг можуть скасувати за рішенням міністра торгівлі США. Коли саме це може статися, поки невідомо — конкретних термінів не озвучено.

Ця тимчасова винятковість дає українським підприємцям шанс зберегти конкурентність на американському ринку, але майбутнє ліміту залишається під питанням.