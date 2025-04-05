Кабмін запропонував оновити порядок надання відстрочок від мобілізації для студентів і викладачів

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який змінює правила отримання відстрочки від мобілізації для викладачів та студентів. Далі, цей законопроєкт мають внести до Ради на розгляд. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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Що пропонується змінити для студентів

Відстрочку не зможуть отримати чоловіки 25+ років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти.

Навчання за кордоном після 24 лютого 2022 року також не дає права на відстрочку.

Хто зберігає право на відстрочку:

Хто вступив до навчального закладу до 25 років;

Хто вперше здобуває новий рівень освіти;

Хто навчається за денною або дуальною формою.

«Уточнення вносяться, щоб уникнути судових оскаржень, оскільки суди вже почали визнавати право на відстрочку тим, хто навчається повторно», — зазначив Гончаренко.

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Що пропонується змінити для викладачів

Викладачі з науковим ступенем (навіть якщо вже не мають статусу науково-педагогічного працівника) — отримуватимуть відстрочку.

Відстрочка також буде для педагогів позашкілля, які ведуть гуртки (еколого-натуралістичні, технічні, військово-патріотичні) — якщо працювали до 1 січня 2025 року і за основним місцем роботи.

У пресслужбі Міністерства науки та освіти уточнили, що схвалений урядом законопроєкт «Про внесення змін до статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти» передбачає також низку інших змін, спрямованих на «уникнення використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації», а саме:

обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів;

виключення права відстрочки для слухачів професійних училищ, які підвищують професійну кваліфікацію без здобуття освіти;

усунути існуючі прогалини в законодавстві щодо визначення послідовності здобуття освіти, яка надає право відстрочки під час мобілізації;

надати право відстрочки від призову під час мобілізації педагогічним працівникам закладів вищої освіти з науковими ступенями та закладів позашкільної освіти державної і комунальної власності, які станом на 1 січня 2025 року працювали і продовжують працювати у цих закладах освіти за основним місцем роботи.

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