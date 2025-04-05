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5 квітня 2025, 16:03

Кабмін запропонував оновити порядок надання відстрочок від мобілізації для студентів і викладачів

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який змінює правила отримання відстрочки від мобілізації для викладачів та студентів. Далі, цей законопроєкт мають внести до Ради на розгляд. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який змінює правила отримання відстрочки від мобілізації для викладачів та студентів.
Фото: pixabay.com

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Що пропонується змінити для студентів

Відстрочку не зможуть отримати чоловіки 25+ років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти.

Навчання за кордоном після 24 лютого 2022 року також не дає права на відстрочку.

Хто зберігає право на відстрочку:

  • Хто вступив до навчального закладу до 25 років;
  • Хто вперше здобуває новий рівень освіти;
  • Хто навчається за денною або дуальною формою.

«Уточнення вносяться, щоб уникнути судових оскаржень, оскільки суди вже почали визнавати право на відстрочку тим, хто навчається повторно», — зазначив Гончаренко.

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Що пропонується змінити для викладачів

Викладачі з науковим ступенем (навіть якщо вже не мають статусу науково-педагогічного працівника) — отримуватимуть відстрочку.

Відстрочка також буде для педагогів позашкілля, які ведуть гуртки (еколого-натуралістичні, технічні, військово-патріотичні) — якщо працювали до 1 січня 2025 року і за основним місцем роботи.

У пресслужбі Міністерства науки та освіти уточнили, що схвалений урядом законопроєкт «Про внесення змін до статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти» передбачає також низку інших змін, спрямованих на «уникнення використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації», а саме:

  • обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів;
  • виключення права відстрочки для слухачів професійних училищ, які підвищують професійну кваліфікацію без здобуття освіти;
  • усунути існуючі прогалини в законодавстві щодо визначення послідовності здобуття освіти, яка надає право відстрочки під час мобілізації;
  • надати право відстрочки від призову під час мобілізації педагогічним працівникам закладів вищої освіти з науковими ступенями та закладів позашкільної освіти державної і комунальної власності, які станом на 1 січня 2025 року працювали і продовжують працювати у цих закладах освіти за основним місцем роботи.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Mini Mi
Mini Mi
5 квітня 2025, 17:06
#
Так второе высшее ещё в начале 24 года прикрыли.
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0
Aldruino
Aldruino
5 квітня 2025, 18:14
#
Так, прикрили. Але ті, хто раніше із вузу відрахувався, і хоче вступити для відстрочки, оскаржує постанову від МОУ і отримує її. Бо постанова від МОУ — це не постанова Кабміну. Або ж особлива категорія просто не доучується до отримання диплому і відраховується, щоб повторно вступити і таким чином крутить відрочку.
Тому це хочуть на законодавчому рівні закріпити, щоб закрити ці оскарження.
+
+15
Aleksandr09
Aleksandr09
5 квітня 2025, 17:37
#
Мне вот интерессно, на рудники «редкоземельных «ископаемых они людей тоже будут насильно как рабов гнать? 21 век, 25й год, окраина европыб, а людей как скот загоняют на бойню. Ну Н Е ХОТЯТ ВОЕВАТЬ ЛЮДИ!
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