Банківські рахунки 26 тисяч громадян України заблокували через порушення мобілізаційних правил. Про це у Міністерстві юстиції повідомили на запит РБК-Україна.
В Україні заблокували рахунки 26 тисяч осіб за порушення правил мобілізації — Мін’юст
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«За порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб», — заявили у Мін'юсті.
У міністерстві додали, що оновлені цифри по кількості блокувань рахунків з'являться після 1 квітня.
Зазначимо, що рахунки громадян можуть заблокувати на виконання рішення суду у випадках, якщо військовозобов'язаний не сплачує штраф за невиконання вимог законодавства про мобілізацію.
Відповідно до статті 210 КУпАП, порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу тягне за собою покарання у вигляді штрафу у розмірі від 17 до 25 тисяч грн для фізичних осіб.
За даними «Опендатабот», з початку року було відкрито 10 тисяч проваджень через прострочені штрафи. Утім, серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.
За словами юриста, якщо українці звернулися до суду з метою оскаржити штраф, то їх скасовують приблизно в 78% випадків. При чому суди скасовують штрафи з різних причин, і кожен випадок є індивідуальним.
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