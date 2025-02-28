Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних та до Критеріїв та Порядку визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки. Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 28 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
28 лютого 2025, 18:31
Кабмін змінив порядок бронювання працівників від мобілізації
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Основні нововведення
- врахування мобілізованих працівників — до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню, включатимуть працівників, призваних на службу після 18 травня 2024 року;
- скасування 72-годинної перевірки — державні органи більше не зобов’язані проводити перевірку даних про працівників під час бронювання;
- скорочення строку анулювання відстрочки — термін скасування відстрочки для працівників підприємств, установ та організацій зменшено до 5 днів;
- оновлення критерію середньої зарплати — для визначення підприємств критично важливими застосовуватиметься місячний період розрахунку середньої заробітної плати;
- електронна взаємодія реєстрів — Пенсійному фонду та Мінцифри доручено забезпечити інтеграцію реєстрів для автоматичної перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов'язаних.
Підприємства мають підтвердити критичність і перебронювати працівників до 31 березня.
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Джерело: Мінфін
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