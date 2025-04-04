Фондові майданчики Європи завершили тиждень стрімким падінням. Це відбувається на тлі тривоги, яку розпалила торгова політика Дональда Трампа. Про це повідомляє Trading Economics.
Фондовий ринок Європи пережив найгірший тиждень із 2022-го: ринки падають через тарифи Трампа
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Масштаб обвалу
У п’ятницю індекс STOXX 50 скотився на 2,9%, а ширший STOXX 600 втратив 2,5%, опустившись до найнижчих рівнів із середини січня. За підсумками тижня STOXX 50 просів на 6,7%, а STOXX 600 — майже на 5,9%. Такого різкого тижневого падіння європейські ринки не бачили з березня 2022 року.
Винуватець хаосу
Усе почалося з оголошення Трампом нових мит, які розбурхали інвесторів страхами глобального торговельного зіткнення. Єврокомісія вже готує відповідь, а президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські компанії заморозити вкладення в американську економіку. Очільник німецького Мінекономіки, який незабаром покине крісло, висловив упевненість, що Трамп «здригнеться», якщо Європа виступить згуртовано.
Хто постраждав найбільше
Банківський сектор узяв на себе головний удар: акції Deutsche Bank обвалилися на 7,7%, UniCredit — на 9,3%, BBVA — на 8,1%, Societe Generale — на 8,2%, а Banco Santander — на 7,2%. Єдиним світлим променем стало зростання L'Oréal на 2,8%, але це не змогло втримати ринки від прірви.
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