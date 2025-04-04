Фондовий ринок Європи пережив найгірший тиждень із 2022-го: ринки падають через тарифи Трампа

Фондові майданчики Європи завершили тиждень стрімким падінням. Це відбувається на тлі тривоги, яку розпалила торгова політика Дональда Трампа. Про це повідомляє Trading Economics.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаб обвалу

У п’ятницю індекс STOXX 50 скотився на 2,9%, а ширший STOXX 600 втратив 2,5%, опустившись до найнижчих рівнів із середини січня. За підсумками тижня STOXX 50 просів на 6,7%, а STOXX 600 — майже на 5,9%. Такого різкого тижневого падіння європейські ринки не бачили з березня 2022 року.

Винуватець хаосу

Усе почалося з оголошення Трампом нових мит, які розбурхали інвесторів страхами глобального торговельного зіткнення. Єврокомісія вже готує відповідь, а президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські компанії заморозити вкладення в американську економіку. Очільник німецького Мінекономіки, який незабаром покине крісло, висловив упевненість, що Трамп «здригнеться», якщо Європа виступить згуртовано.

Хто постраждав найбільше

Банківський сектор узяв на себе головний удар: акції Deutsche Bank обвалилися на 7,7%, UniCredit — на 9,3%, BBVA — на 8,1%, Societe Generale — на 8,2%, а Banco Santander — на 7,2%. Єдиним світлим променем стало зростання L'Oréal на 2,8%, але це не змогло втримати ринки від прірви.