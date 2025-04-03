Золото оновило рекорд, акції різко впали: реакція ринків на нові тарифи Трампа

У четвер, 3 квітня, акції різко впали, а інвестори кинулися до безпечних активів — облігацій, золота та єни, побоюючись, що нові мита США загострили торговельну війну, яка загрожує спричинити світову рецесію. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ф'ючерси на Nasdaq впали на 3,2%, європейські ф'ючерси знизилися майже на 2%, а японський індекс Nikkei в Токіо втратив 3%, досягнувши восьмимісячного мінімуму, що спричинило значні втрати на азійських ринках.

Ринкова капіталізація Apple впала більш ніж на $240 млрд, оскільки її акції втратили 7%. Ринкова капіталізація Nvidia знизилася на 5,6%, або на $153 млрд.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала більш ніж на 15 базисних пунктів, до п’ятимісячного мінімуму в 4,04%. Ринки оцінили вищу ймовірність зниження відсоткових ставок, навіть попри те, що тарифи, швидше за все, викличуть різкий стрибок інфляції в США.

За даними Fitch Ratings, ефективна ставка імпортного податку США зросла до 22% за часів Трампа з лише 2,5% у 2024 році, досягнувши рівнів, які востаннє спостерігалися близько 1910 року.

Нафта, що є індикатором економічної активності, впала більш ніж на 2%, в результаті чого ф'ючерси на еталонну марку Brent опустилися до $73,28 за барель.

Золото досягло рекордно високої позначки — понад $3 160 за унцію.

Читайте також: Тарифи Трампа спрямували ціни на золото до нових рекордів: що буде далі

Реакція валютного ринку

«Мінфін» писав, що євро за даними на ранок торгується на рівні $1,095 у порівнянні з $1,0855 напередодні.

Курс фунта зріс до $1,3095 проти $1,3008 на закриття попередньої сесії.

У парі з єною долар знизився до 147,1 єни з рівня 149,28 єни на закриття ринку в середу.

Аналітики Goldman Sachs зазначали, що побоювання з приводу мит підвищують попит на захисні активи, до яких належить єна.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

Читайте також: Чому під санкції Трампа не потрапила росія