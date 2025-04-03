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3 квітня 2025, 10:44

Міжнародний ринок: Долар США падає до основних валют після оголошення мит Трампом

Курс долара США падає до основних валют вранці в середу, інвестори оцінюють оголошені президентом країни Дональдом Трампом масштабне мито.

Курс долара США падає до основних валют вранці в середу, інвестори оцінюють оголошені президентом країни Дональдом Трампом масштабне мито.
Фото: depositphotos

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,99%, ширший WSJ Dollar Index — 0,62%.

Трамп оголосив у середу про рішення ввести дзеркальне мито щодо іноземних торгових партнерів його країни.

При цьому він пояснив, що американські мита «не будуть повністю дзеркальними», і показав таблицю, в якій зазначено, які мита в середньому діють щодо США в інших країнах і які відповідають.

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Так, згідно з таблицею, у Китаї мита на продукцію США складають у середньому 67%, а американські у відповідь будуть на рівні 34%. Мита в ЄС оцінюються в 39%, у відповідь — на рівні 20%. Мита з боку Японії — 46%, мита з боку США — 24%.

Трамп також зазначив, що встановив базовий мінімальний рівень мит 10%. У Білому домі тим часом пояснили, що він почне діяти 5 квітня, а вищі мита — 9 квітня.

Інвестори побоюються прискорення інфляції США у зв'язку з новими заходами.

Реакція валютного ринку

Євро за даними на ранок торгується на рівні $1,095 у порівнянні з $1,0855 напередодні.

Курс фунта виріс до $1,3095 проти $1,3008 на закриття попередньої сесії.

У парі з ієною долар знизився до 147,1 єни з рівня 149,28 єни на закриття ринку в середу.

Аналітики Goldman Sachs зазначали, що побоювання з приводу мит підвищують попит на захисні активи, до яких належить єна.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трампоголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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