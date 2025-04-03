Автопрому приготуватися: Трамп ввів тариф у 25% на імпорт авто у США

Дональд Трамп також підтвердив, що вводить тариф у 25% на імпорт у США будь-яких автомобілів. Ще до виступу президента указ про введення цього мита був опублікований у федеральному регістрі США.

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Що відомо

Згідно з документом, збори 25% на автомобілі набирають чинності з 3 квітня. Аналогічні додаткові тарифи на автозапчастини — з 3 травня. Трамп вважає, що їхній імпорт зараз «загрожує національній безпеці» США.

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Скільки авто імпортує США

За даними Cars.com, у 2023 році половина автомобілів, проданих у США, були імпортними. Видання Autoweek наводить список популярних авто, деякі або всі моделі яких збираються за кордоном, серед них:

Audi Q5

Buick Encore GX

Chevrolet Silverado 1500

Chrysler Pacifica та Voyager

Форд Маверік

Ford Bronco Sport

Ford Mustang Mach-E

GMC Terrain

Рам 1500 і 2500

VW Jetta, Taos та Tiguan

Що буде з цінами

За оцінками Autoweek, у разі введення 25% тарифу ціни на деякі моделі можуть зрости на $12 000, а на інші — щонайменше на $4 000, і в обох випадках ці додаткові витрати вдарять по кишенях американських покупців.

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