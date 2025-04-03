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3 квітня 2025, 8:24

Автопрому приготуватися: Трамп ввів тариф у 25% на імпорт авто у США

Дональд Трамп також підтвердив, що вводить тариф у 25% на імпорт у США будь-яких автомобілів. Ще до виступу президента указ про введення цього мита був опублікований у федеральному регістрі США.

Дональд Трамп також підтвердив, що вводить тариф у 25% на імпорт у США будь-яких автомобілів.
Фото: getty images

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Що відомо

Згідно з документом, збори 25% на автомобілі набирають чинності з 3 квітня. Аналогічні додаткові тарифи на автозапчастини — з 3 травня. Трамп вважає, що їхній імпорт зараз «загрожує національній безпеці» США.

Читайте також: Трамп оголосив 25% мита на імпорт авто та запчастини. Акції автовиробників різко впали

Скільки авто імпортує США

За даними Cars.com, у 2023 році половина автомобілів, проданих у США, були імпортними. Видання Autoweek наводить список популярних авто, деякі або всі моделі яких збираються за кордоном, серед них:

  • Audi Q5
  • Buick Encore GX
  • Chevrolet Silverado 1500
  • Chrysler Pacifica та Voyager
  • Форд Маверік
  • Ford Bronco Sport
  • Ford Mustang Mach-E
  • GMC Terrain
  • Рам 1500 і 2500
  • VW Jetta, Taos та Tiguan

Що буде з цінами

За оцінками Autoweek, у разі введення 25% тарифу ціни на деякі моделі можуть зрости на $12 000, а на інші — щонайменше на $4 000, і в обох випадках ці додаткові витрати вдарять по кишенях американських покупців.

Читайте також: 2 квітня набудуть чинності 25% мита на автоімпорт США: як зміняться ціни на авто в Україні

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
3 квітня 2025, 10:56
#
Американський автопром за межами США продаєтся мало, особливо як мова про Європу — тож всім пофіг.
+
0
bonv
bonv
3 квітня 2025, 11:23
#
У кого машини застоялися — зможуть продати нарешті з вигодою:)
+
0
bonv
bonv
3 квітня 2025, 11:24
#
У Люксембурзі можна проїхати на громадському транспорті абсолютно безкоштовно. Таке правило в спробах скоротити викиди вуглецю було введено п’ять років тому, повідомляє Daily Express.
Безплатно проїхатися автобусом або трамваєм можуть не тільки діти і пенсіонери, а й туристи. Поїздка через всю країну громадським транспортом може зайняти лише три години.
У той час як в інших країнах Європи зникають сільські автобусні маршрути, а поїздки на поїзді можуть обійтися дорожче за машину або навіть на літак, Люксембург пішов у протилежному напрямку. Він поліпшив транспортне обслуговування і повністю відмовився від плати за проїзд з метою зниження завантаженості доріг, скорочення нерівності та досягнення кліматичних цілей", — йдеться в статті.
Журналісти пишуть, що Люксембург є найбагатшою країною за ВВП на душу населення у світі. Проте, для місцевих жителів і туристів там все досить дорого. У Люксембурзі найвищі ціни серед країн ЄС.
Також уточнюється, що в країні найбільша кількість автомобілів класу люкс на душу населення. Згідно зі звітом Обсерваторії міської мобільності ЄС, кількість автомобілів на дорогах Люксембургу за прогнозом має збільшитися на 6% до 2035 року.
Але, як зазначили журналісти, у Люксембурзі є проблема. Вона полягає в тому, що громадський транспорт курсує далеко не в усіх районах, щоб задовольнити потреби багатьох жителів.
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