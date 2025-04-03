Дональд Трамп також підтвердив, що вводить тариф у 25% на імпорт у США будь-яких автомобілів. Ще до виступу президента указ про введення цього мита був опублікований у федеральному регістрі США.
Автопрому приготуватися: Трамп ввів тариф у 25% на імпорт авто у США
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Що відомо
Згідно з документом, збори 25% на автомобілі набирають чинності з 3 квітня. Аналогічні додаткові тарифи на автозапчастини — з 3 травня. Трамп вважає, що їхній імпорт зараз «загрожує національній безпеці» США.
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Скільки авто імпортує США
За даними Cars.com, у 2023 році половина автомобілів, проданих у США, були імпортними. Видання Autoweek наводить список популярних авто, деякі або всі моделі яких збираються за кордоном, серед них:
- Audi Q5
- Buick Encore GX
- Chevrolet Silverado 1500
- Chrysler Pacifica та Voyager
- Форд Маверік
- Ford Bronco Sport
- Ford Mustang Mach-E
- GMC Terrain
- Рам 1500 і 2500
- VW Jetta, Taos та Tiguan
Що буде з цінами
За оцінками Autoweek, у разі введення 25% тарифу ціни на деякі моделі можуть зрости на $12 000, а на інші — щонайменше на $4 000, і в обох випадках ці додаткові витрати вдарять по кишенях американських покупців.
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Коментарі - 3
Безплатно проїхатися автобусом або трамваєм можуть не тільки діти і пенсіонери, а й туристи. Поїздка через всю країну громадським транспортом може зайняти лише три години.
У той час як в інших країнах Європи зникають сільські автобусні маршрути, а поїздки на поїзді можуть обійтися дорожче за машину або навіть на літак, Люксембург пішов у протилежному напрямку. Він поліпшив транспортне обслуговування і повністю відмовився від плати за проїзд з метою зниження завантаженості доріг, скорочення нерівності та досягнення кліматичних цілей", — йдеться в статті.
Журналісти пишуть, що Люксембург є найбагатшою країною за ВВП на душу населення у світі. Проте, для місцевих жителів і туристів там все досить дорого. У Люксембурзі найвищі ціни серед країн ЄС.
Також уточнюється, що в країні найбільша кількість автомобілів класу люкс на душу населення. Згідно зі звітом Обсерваторії міської мобільності ЄС, кількість автомобілів на дорогах Люксембургу за прогнозом має збільшитися на 6% до 2035 року.
Але, як зазначили журналісти, у Люксембурзі є проблема. Вона полягає в тому, що громадський транспорт курсує далеко не в усіх районах, щоб задовольнити потреби багатьох жителів.