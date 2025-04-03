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3 квітня 2025, 10:08

Гетманцев розповів, чого очікувати від дня «визволення США»

2 квітня президент США Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит. Додатково уведено тариф у розмірі 25% на автомобільний імпорт. Все це отримало назву «день визволення США», пише голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

2 квітня президент США Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит.
Фото: Getty images

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Що це означатиме для світу та країн

1. Десятиліття глобальної торгівлі заснованої на правилах (ВТО) канули в лету. Попереду нас чекає ризики масованої торгівельної війни — найбільші економіки світу у переважній кількості точно не будуть сидіти склавши руку і залишати одностороннє підвищення тарифів США (як би воно не обґрунтовувалось) без відповіді.

2. Великі глобальні корпорації будуть намагатись обійти тарифи через перенесення виробництв до США (де там на це розраховують), багато країн намагатимуться домовитись із США в односторонньому порядку зменшивши тарифи, але для США це дуже ризикована стратегія. Вона може не спрацювати, поглибивши ізоляцію країни на континенті.

Читайте також: «День визволення США» настав: Трамп налаштований розпалити торговельний конфлікт із партнерами

3. Прямий і очевидний наслідок — зростання цін і глобальної інфляції, сповільнення світової торгівлі, порушення у глобальних ланцюгах створення доданої вартості і як наслідок зниження темпів зростання глобальної економіки. Всі ці висновки справедливі як для світової економіки, так і для окремих країн, які зіштовхнуться із зростаючою інфляцією, падінням суспільного добробуту і спадаючими темпами економічного розвитку.

4. України не має у переліку країн, на які розповсюджується підвищений індивідуальний зворотній тариф, тобто діятиме базове мито у 10%. Цікаво буде дізнатись позицію Міністерства економіки щодо зворотних дій, якщо такі будуть. В теорії цей крок призведе до здорожчення імпорту, зростання цін, збільшення торгівельного дефіциту і негативно вливатиме на економічне відновлення.

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«Як воно буде — звісно подивимось, але торгівельні війни дуже рідко призводять до позитивних обоюдних результатів», — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Читайте також: Нові тарифи Трампа: Як вдарять по Україні

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Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
3 квітня 2025, 10:45
#
Чтобы не было застоя в болоте, если нельзя сделать его проточным, то в нем можно пускать пузыри. Это не сделает болото проточным, но жителей болота слегка погоняет.
+
+45
Я_ __
Я_ __
3 квітня 2025, 11:01
#
«4. України не має у переліку країн, на які розповсюджується підвищений індивідуальний зворотній тариф, тобто діятиме базове мито у 10%. Цікаво буде дізнатись позицію Міністерства економіки щодо зворотних дій, якщо такі будуть.»

Ви шо камікадзе? не лізьте в це, оно один найпотужніший вже довиступався і зганьбився в овальному кабінеті, нехай сильні світу цього граються в торговельні війни, а з нашим рівнем «дипломатії» не треба в таке лізти, опустіть голову і займайтеся внутрішніми проблемами в країні, ще не вистачало з сша почати бодатися і починати тарифну війну…
+
0
gorobezus
gorobezus
3 квітня 2025, 11:54
#
Пора переносить автозаводы в Украину из Германии. Мерседес мэйд ин Шептовка звучит гордо.
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