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2 квітня 2025, 14:36

Тарифна політика Трампа може призвести до найбільшої торгової кризи століття

Президент США Дональд Трамп готується оголосити про масштабні торговельні обмеження, які можуть стати найбільшими за останнє століття, повідомляє Bloomberg. Анонс очікується у середу на заході у Білому домі, при цьому конкретних деталей взаємних тарифів досі не розкрито.

Президент США Дональд Трамп готується оголосити про масштабні торговельні обмеження, які можуть стати найбільшими за останнє століття, повідомляє Bloomberg.
Фото: Getty images

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Світова торгівля під ударом

За оцінками Bloomberg Economics, під ударом виявилася світова торгівля обсягом близько $33 трлн, а експорт до США для деяких країн може скоротитися на 4−90%. Індекс невизначеності глобальної торговельної політики агентства досяг рекордно високого рівня за період спостережень з 2009 року.

Головний економіст Nomura Holdings Роб Саббараман у записці клієнтам зазначає, що світ рухається «наосліп» до оголошення тарифів, оскільки критерії їх застосування залишаються неясними і, ймовірно, будуть «набагато ширшими за пряму відповідність» закордонним тарифам на американські товари.

Економісти Goldman Sachs прогнозують підвищення середнього тарифу США на 15 процентних пунктів цього року, що може призвести до зростання інфляції, уповільнення економічного зростання та підвищення ризику рецесії, пише агентство.

Аналітики Bloomberg Economics попереджають, що максимальний підхід може додати до 28 процентних пунктів до середніх тарифних ставок США, що за 2−3 роки знизить ВВП США на 4% та підніме ціни майже на 2,5%.

Професор Колумбійської школи бізнесу Шан-Цзінь Вей проводить паралелі зі стагфляційною кризою 1970-х років, спричиненою нафтовим шоком, попереджаючи про ризик «повторення неприємного досвіду через непотрібний і запобіжний політичний вибір».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
2 квітня 2025, 14:56
#
Століття лише почалось, таких як Трамп може бути багато.
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