Головне за вівторок: 3,5 мільярда євро від ЄС, НБУ скорочує продаж валюти

Україна отримала ще 3,5 мільярда євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль. «Ці кошти допоможуть нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність», — зазначив очільник уряду.

НБУ скорочує продаж валюти на міжбанку третій місяць поспіль

Національний банк у березні 2025 року купив на міжбанківському валютному ринку $10 млн і продав $2,618 млрд. Чистий продаж валюти становив $2,608 млрд, що на $450 млн менше, ніж у лютому.

В Україні збільшилась кількість мільярдерів — Forbes

До цьогорічного глобального рейтингу найбагатших людей за версією Forbes увійшли семеро українських бізнесменів. Найбагатшим з-поміж українських підприємців залишається Рінат Ахметов.

Реформа спрощенки: коли і як ФОП почнуть платити податки по-новому