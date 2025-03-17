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17 березня 2025, 8:52

Уряд планує підвищити податки для ФОПів — деталі

Плани щодо реформи спрощеної системи оподаткування в Україні залишаються чинними. В уряді планують суттєво переглянути умови для ФОПів та підвищити податки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Звіт Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році.

Плани щодо реформи спрощеної системи оподаткування в Україні залишаються чинними.
Фото: patrioty.org.ua

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Що відомо

Як зазначається у звіті, реформа спрощеної системи оподаткування запланована через рік після виконання заходів визначених підрозділом 4.2.3(b) Стратегії.

Цей підрозділ сформульований наступним чином: «Впровадження заходів, спрямованих на безпеку використання даних та доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках. Розробка концепції та політики безпеки використання податковими органами (персоніфікованої) деперсоніфікованої інформації про платників податків».

У 2024 році цей пункт стратегії поки що не виконаний.

Реформа спрощеної системи оподаткування

Згідно з Національною стратегією доходів, реформа буде спрямована на імплементацію наступних змін, у порівнянні з чинною чинної моделлю ССО:

  • Протягом перехідного періоду, який триватиме три роки, ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи будуть поступово збільшуватися до розміру звичайної ставки податку на прибуток (зараз 18%). Після закінчення перехідного періоду для юридичних осіб буде встановлено заборону для перебування на спрощеній системі оподаткування.

  • Друга та третя групи ССО для фізичних осіб-підприємців будуть об'єднані в одну, а ставки податку доходу будуть диференційованими. Ця шкала буде передбачати мінімальну ставку в розмірі 3 % для торговельної діяльності та міститиме градацію ставок до 17 % для низки послуг.

  • Перелік видів діяльності, дозволених для участі в першій групі ССО, буде переглянутий з метою скорочення за рахунок високомаржинальних видів бізнесу. Підхід до оподаткування буде переглянуто: буде скасовано фіксований розмір податку та застосовано виключно податок з фактично отриманого доходу.

  • До платників ССО об'єднаної другої групи буде обов’язковим застосування реєстраторів розрахункових операцій (класичних РРО чи програмних РРО).

  • Поріг реєстрації платником ПДВ буде ефективно застосовуватися до всіх платників ССО.

  • Для селянських фермерських господарств (фізичних осіб), які залишаться в режимі четвертої групи ССО, базу оподаткування буде розширено.

  • Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до розміру еквівалентного загальному значенню ставки податку на прибуток.

  • Будуть скасовані виключення стосовно можливості ведення господарської діяльності без обов’язку здійснювати облік та документально підтверджувати походження товарів, що знаходяться в реалізації.

Скільки ФОПів на спрощеній системі

За даними Мінфіну, станом на 1 січня 2025 року загальна кількість фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування становить 1625,7 тисяч осіб, що на 52,5 тис. осіб більше, ніж станом на 1 січня 2024 року.

В розрізі груп, фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування обрали:

  • першу групу — 194,9 тис осіб, що на 7,4 % менше проти 2023 року, частка яких у загальній кількості становила 12 %;
  • другу групу — 630,6 тис осіб, що на 4,8 % більше проти 2023 року, частка яких у загальній кількості становила 38,8 %;
  • третю групу — 800,2 тис осіб, що на 4,9 % більше проти 2023 року, частка яких у загальній кількості становила 49,2 %;
  • четверту групу — 0,7 тис осіб.

Загалом станом на 1 січня 2025 року надходження становлять понад 55,1 млрд грн, що на 17,1 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.

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Джерело: Мінфін
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