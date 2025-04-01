НБУ скорочує продаж валюти на міжбанку третій місяць поспіль

Національний банк у березні 2025 року купив на міжбанківському валютному ринку $10 млн і продав $2,618 млрд. Чистий продаж валюти становив $2,608 млрд, що на $450 млн менше, ніж у лютому. Про це свідчать дані регулятора.

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Нацбанк скорочує продаж валюти третій місяць поспіль. У лютому 2025 року чистий продаж валюти станови $3,058 млрд, а у січні - $3,75 млрд.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $16,81 млн;

продав $8 998,86 млн;

чистий продаж валюти — $8 982,05 млн.