Головне за понеділок: економіка у «мінусі», кошти від МВФ та Швеції

Минулого року зростання реального ВВП України сповільнилося до 2,9%, порівняно з 5,5% у 2023-му, а під кінець 2024-го економіка продемонструвала від'ємну динаміку. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Україна отримала близько $400 млн від МВФ. Кошти надійшли до бюджету

Україна отримала близько $400 млн від МВФ в межах програми Extended Fund Facility.

Швеція анонсувала рекордний пакет військової допомоги Україні на $1,6 млрд

Швеція надасть Україні найбільший з початку війни пакет військової підтримки вартістю $1,6 млрд, який включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерію, супутниковий зв’язок і морське обладнання.

Трамп: Зеленський хоче відмовитися від угоди про рідкоземельні метали

Президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди, за якою американські компанії отримують пріоритетне право на видобуток рідкоземельних металів в Україні.