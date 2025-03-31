Швеція анонсувала рекордний пакет військової допомоги Україні на $1,6 млрд

Швеція надасть Україні найбільший з початку війни пакет військової підтримки вартістю $1,6 млрд, який включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерію, супутниковий зв’язок і морське обладнання. Про це 31 березня заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.

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Зміст пакета та фінансування

За словами Йонсона, Шведська адміністрація оборонного забезпечення (FMV) провела аналіз ринку, щоб забезпечити виробництво техніки з термінами постачання від 0 до 24 місяців. У межах пакета $912 млн піде на закупівлю нового обладнання в оборонній промисловості.

Ще $465 млн буде спрямовано на багатосторонні ініціативи, включно з коаліціями Контактної групи з оборони України, а також на закупівлі в українських виробників для подальшої передачі ЗСУ.

Значення для України

Цей пакет, оголошений 31 березня 2025 року, стане найбільшим внеском Швеції у підтримку України з початку повномасштабного вторгнення росії, підкреслюючи її ключову роль у зміцненні обороноздатності Києва.