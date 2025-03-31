Трамп: Зеленський хоче відмовитися від угоди про рідкоземельні метали

Президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди, за якою американські компанії отримують пріоритетне право на видобуток рідкоземельних металів в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише Reuters .

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Що відомо

«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, дуже великі проблеми», — сказав Трамп.

Він зазначив, що Зеленський хоче, аби Україна стала членом НАТО, однак, за його словами, цього не станеться. Зеленський це розуміє.

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Передісторія

Як писав «Мінфін», 24 березня Трамп висловив сподівання на швидке підписання угоди про корисні копалини.

Пізніше, заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Жлезняк написав, що текст угоди на 58 сторінок, який датований 23 березня та надісланий США Україні, просто жахливий та не на нашу користь.