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31 березня 2025, 10:33

Трамп: Зеленський хоче відмовитися від угоди про рідкоземельні метали

Президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди, за якою американські компанії отримують пріоритетне право на видобуток рідкоземельних металів в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише Reuters.

Президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди, за якою американські компанії отримують пріоритетне право на видобуток рідкоземельних металів в Україні.
Фото: Getty images

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Що відомо

«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, дуже великі проблеми», — сказав Трамп.

Він зазначив, що Зеленський хоче, аби Україна стала членом НАТО, однак, за його словами, цього не станеться. Зеленський це розуміє.

Читайте також: Текст угоди США та України про рідкоземельні метали жахливий та не на нашу користь — Железняк

Передісторія

Як писав «Мінфін», 24 березня Трамп висловив сподівання на швидке підписання угоди про корисні копалини.

Пізніше, заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Жлезняк написав, що текст угоди на 58 сторінок, який датований 23 березня та надісланий США Україні, просто жахливий та не на нашу користь.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
31 березня 2025, 10:45
#
Якщо проблеми будуть особисто в Зеленського, то для народу України то не так страшно, а якщо проблеми у всього українського народу — оце вже гірше.
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