Президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди, за якою американські компанії отримують пріоритетне право на видобуток рідкоземельних металів в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише Reuters.
Трамп: Зеленський хоче відмовитися від угоди про рідкоземельні метали
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Що відомо
«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, дуже великі проблеми», — сказав Трамп.
Він зазначив, що Зеленський хоче, аби Україна стала членом НАТО, однак, за його словами, цього не станеться. Зеленський це розуміє.
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Передісторія
Як писав «Мінфін», 24 березня Трамп висловив сподівання на швидке підписання угоди про корисні копалини.
Пізніше, заступник голови Податкового комітету
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