Україна отримала близько $400 млн від МВФ в межах програми Extended Fund Facility. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Україна отримала близько $400 млн від МВФ. Кошти надійшли до бюджету
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
«За два роки роботи програми EFF, Україна успішно пройшла вже сім переглядів, що дозволило залучити понад $10,1 млрд з передбачених програмою $15,5 млрд. Загалом за час повномасштабної війни, до держбюджету надійшло $12,8 млрд фінансової допомоги від Фонду. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за Програмою», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів.
Нагадаємо
31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ).
Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $148 млрд на 2023−2027 роки.
З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейському Союзу та США.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1
дядьки-чиновники робіть для суспільства реальні, корисні, «довгограючі», потрібні речі…податки продовжуєм платити незважаючі на війну, тому ви продовжуйте ПРАЦЮВАТИ