Україна отримала близько $400 млн від МВФ. Кошти надійшли до бюджету

Україна отримала близько $400 млн від МВФ в межах програми Extended Fund Facility. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«За два роки роботи програми EFF, Україна успішно пройшла вже сім переглядів, що дозволило залучити понад $10,1 млрд з передбачених програмою $15,5 млрд. Загалом за час повномасштабної війни, до держбюджету надійшло $12,8 млрд фінансової допомоги від Фонду. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за Програмою», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів.

Нагадаємо

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ).

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $148 млрд на 2023−2027 роки.

З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейському Союзу та США.