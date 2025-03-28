Національний банк запропонував зобов'язати банки детальніше інформувати клієнтів про одержувачів платежів під час переказу коштів. Про це йдеться в постанові, яка опублікована на сайті НБУ.
В Україні можуть змінити правила грошових переказів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
При переказі грошей користувачі зможуть бачити ім'я та номер рахунку одержувача, незалежно від того, в якому банку відкрито рахунок.
Нові правила випуску та обслуговування банківських карток можуть ввести з 1 жовтня 2025 року.
Банки пропонується зобов'язати передавати емітенту інформацію про платника та одержувача, зокрема:
- код за ЄДРПОУ — для компаній;
- повний номер платіжного інструменту — для фізичних осіб.
«Еквайр зобов'язаний за платіжною операцією, ініційованою на користь фізичної особи, передати емітенту платіжного інструменту платника унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер рахунка одержувача у форматі IBAN або номер електронного гаманця одержувача», — йдеться в постанові.
Крім того, планують уточнити вимоги до формування банками платіжних інструкцій і визначити обов'язкові їхні реквізити, а для онлайн-платежів — зобов'язати банки надавати платникам своє повне найменування до початку ініціювання переказу.
Очевидно, що зміни, запропоновані НБУ, спрямовані на боротьбу з шахрайством.
Читайте також: Торік українці здійснили 3,6 млрд кредитових і дебетових переказів
Нагадаємо
«Мінфін» писав, в українських банках з 1 лютого почали діяти нові ліміти на перекази грошей з карти на карту та за реквізитами. Нові обмеження стосуються клієнтів без підтверджених доходів.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 3
для других это бесконтрольное получение
банковских реквизитов клиентов укрбанков…
У Монобанка відображається лише імʼя, та й те здається лише після операції.
с карты Приватбанка на карту Приватбанка…
В квитанции в графе «получатель» есть ФИО, инн-код,
номер БПК, а теперь будет ещё и номер счёта в IBAN-формате,
а номер телефона добавлю из адресной книги…
При переводе денег клиенту по номеру телефона
с карты Монобанка на карту Монобанка отображается имя
и первая буква фамилии, а в квитанции ещё и номер карты получателя.
После нововведения добавиться ещё как минимум и номер
счёта в IBAN-формате, а может и ещё что-нибудь, типа инн-кода…
Во многих других укрбанках даже квитанция с реквизитами
банка отсутствует, не говоря уже о какой-либо инфе о получателе…