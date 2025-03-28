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28 березня 2025, 14:02

В Україні можуть змінити правила грошових переказів

Національний банк запропонував зобов'язати банки детальніше інформувати клієнтів про одержувачів платежів під час переказу коштів. Про це йдеться в постанові, яка опублікована на сайті НБУ.

Національний банк запропонував зобов'язати банки детальніше інформувати клієнтів про одержувачів платежів під час переказу коштів.
Фото: НБУ

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Деталі

При переказі грошей користувачі зможуть бачити ім'я та номер рахунку одержувача, незалежно від того, в якому банку відкрито рахунок.

Нові правила випуску та обслуговування банківських карток можуть ввести з 1 жовтня 2025 року.

Банки пропонується зобов'язати передавати емітенту інформацію про платника та одержувача, зокрема:

  • код за ЄДРПОУ — для компаній;
  • повний номер платіжного інструменту — для фізичних осіб.

«Еквайр зобов'язаний за платіжною операцією, ініційованою на користь фізичної особи, передати емітенту платіжного інструменту платника унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер рахунка одержувача у форматі IBAN або номер електронного гаманця одержувача», — йдеться в постанові.

Крім того, планують уточнити вимоги до формування банками платіжних інструкцій і визначити обов'язкові їхні реквізити, а для онлайн-платежів — зобов'язати банки надавати платникам своє повне найменування до початку ініціювання переказу.

Очевидно, що зміни, запропоновані НБУ, спрямовані на боротьбу з шахрайством.

Читайте також: Торік українці здійснили 3,6 млрд кредитових і дебетових переказів

Нагадаємо

«Мінфін» писав, в українських банках з 1 лютого почали діяти нові ліміти на перекази грошей з карти на карту та за реквізитами. Нові обмеження стосуються клієнтів без підтверджених доходів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
28 березня 2025, 16:15
#
Для одних это борьба с мошенничеством,
для других это бесконтрольное получение
банковских реквизитов клиентов укрбанков…
+
0
Три літри
Три літри
28 березня 2025, 16:19
#
А банківська таємниця?

У Монобанка відображається лише імʼя, та й те здається лише після операції.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 березня 2025, 16:56
#
Недавно перевёл деньги клиенту по номеру телефона
с карты Приватбанка на карту Приватбанка…
В квитанции в графе «получатель» есть ФИО, инн-код,
номер БПК, а теперь будет ещё и номер счёта в IBAN-формате,
а номер телефона добавлю из адресной книги…

При переводе денег клиенту по номеру телефона
с карты Монобанка на карту Монобанка отображается имя
и первая буква фамилии, а в квитанции ещё и номер карты получателя.
После нововведения добавиться ещё как минимум и номер
счёта в IBAN-формате, а может и ещё что-нибудь, типа инн-кода…

Во многих других укрбанках даже квитанция с реквизитами
банка отсутствует, не говоря уже о какой-либо инфе о получателе…
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