В Україні можуть змінити правила грошових переказів

Національний банк запропонував зобов'язати банки детальніше інформувати клієнтів про одержувачів платежів під час переказу коштів. Про це йдеться в постанові, яка опублікована на сайті НБУ .

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Деталі

При переказі грошей користувачі зможуть бачити ім'я та номер рахунку одержувача, незалежно від того, в якому банку відкрито рахунок.

Нові правила випуску та обслуговування банківських карток можуть ввести з 1 жовтня 2025 року.

Банки пропонується зобов'язати передавати емітенту інформацію про платника та одержувача, зокрема:

код за ЄДРПОУ — для компаній;

повний номер платіжного інструменту — для фізичних осіб.

«Еквайр зобов'язаний за платіжною операцією, ініційованою на користь фізичної особи, передати емітенту платіжного інструменту платника унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер рахунка одержувача у форматі IBAN або номер електронного гаманця одержувача», — йдеться в постанові.

Крім того, планують уточнити вимоги до формування банками платіжних інструкцій і визначити обов'язкові їхні реквізити, а для онлайн-платежів — зобов'язати банки надавати платникам своє повне найменування до початку ініціювання переказу.

Очевидно, що зміни, запропоновані НБУ, спрямовані на боротьбу з шахрайством.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, в українських банках з 1 лютого почали діяти нові ліміти на перекази грошей з карти на карту та за реквізитами. Нові обмеження стосуються клієнтів без підтверджених доходів.