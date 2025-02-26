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26 лютого 2025, 17:55

Торік українці здійснили 3,6 млрд кредитових і дебетових переказів

Протягом 2024 року в Україні спостерігалася висока активність у сфері грошових переказів як серед підприємств, так і серед населення. За даними Національного банку України, минулого року в межах країни здійснено понад 3,6 мільярда платіжних операцій із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету. Про це повідомляє НБУ.

Протягом 2024 року в Україні спостерігалася висока активність у сфері грошових переказів як серед підприємств, так і серед населення.

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Що відомо

Послуги з виконання таких платіжних операцій у 2024 році надавали 62 банки та 2 небанківські фінансові установи. Серед двох типів переказів значно популярнішими виявилися кредитові трансфери.

Так, у межах України було здійснено 3 619,6 млн таких операцій на суму понад 43 115,15 млрд гривень. Для порівняння, операцій із застосуванням прямого дебету було виконано лише 1,7 млн на суму 31,20 млрд гривень.

Аналіз структури внутрішніх переказів показує, що фізичні особи лідирують за кількістю операцій — 3 101,5 млн (85,7% від загальної кількості), проте за сумою переказів домінує бізнес — 39 260,91 млрд грн (91,1% від загальної суми). Така статистика відображає звичайну фінансову поведінку, коли населення здійснює багато дрібних переказів, а бізнес — менше операцій, але на значно більші суми.

Транскордонні операції

Щодо транскордонних операцій, то в Україну надійшло 5,7 млн кредитових трансферів на суму $69,27 млрд в еквіваленті. При цьому за кількістю переважають перекази на користь фізичних осіб (58,6%), але за сумою лідирує бізнес — $65,21 млрд (94,1%). Найбільше коштів надходило з країн ЄС (44,97%), Швейцарії (21,71%) та США (11,88%).

Джерело: Мінфін
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