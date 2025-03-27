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27 березня 2025, 18:24

Tesla — одна з небагатьох компаній, які виграли від мит Трампа — Bloomberg

Tesla Ілона Маска — одна з небагатьох компаній, які виграли від запровадження президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі, пише Bloomberg.

Tesla Ілона Маска — одна з небагатьох компаній, які виграли від запровадження президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі, пише Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗаплановані Трампом мита на імпорт автомобілів завдадуть збитків автовиробникам по всьому світу і призведуть до зростання цін для споживачів у США.
Фото: Getty images

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Заплановані Трампом мита на імпорт автомобілів завдадуть збитків автовиробникам по всьому світу і призведуть до зростання цін для споживачів у США. Але серед багатьох, хто програв, виділяється один переможець — компанія Tesla Ілона Маска, вважають журналісти.

«Переможців дуже мало», — сказав у телефонному інтерв'ю Сем Фіорані, віце-президент із глобального прогнозування транспортних засобів AutoForecast Solutions.

«Споживачі виявляться у програші, тому що у них буде обмежений вибір і вищі ціни», — додав він.

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Tesla має великі заводи в Каліфорнії та Техасі, які виробляють всі автомобілі, які він продає в США, що більшою мірою захищає його від нових зборів Трампа на імпорт автомобілів і ключових компонентів.

Основні конкуренти — від південнокорейської Hyundai Motor Co. до німецького Volkswagen AG та американської General Motors Co. — Незабаром зіткнуться з різким підвищенням цін.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
zephyr
zephyr
27 березня 2025, 19:43
#
Люди просто будут стараться брать отечественное, потому что это практичнее и дешевле. Соотношение цен электрички 23−25 года, тесла и VW если раньше было 75−25, то теперь 40−60. А всего лишь надо было американцам выбрать дэбила трампа, а ЕС- начать покупать аккумули из КНР.
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0
matroskin
matroskin
27 березня 2025, 20:55
#
Американський авторинок якщо і був схожий на український, то років 70 тому.
В США в принципі не випускають «практичнее и дешевле», там не випускають щось типу Ланоса чи Таврії, бо це там ніхто купувать не буде, навіть якщо воно буде коштувати 1000$.
Американські авто це потужність, розміри та пафос, ніщеброди купують японців, а бомжі можуть на смітнику взяти краще ніж Ланос.
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