Tesla Ілона Маска — одна з небагатьох компаній, які виграли від запровадження президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі, пише Bloomberg.
Tesla — одна з небагатьох компаній, які виграли від мит Трампа — Bloomberg
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Що відомо
Заплановані Трампом мита на імпорт автомобілів завдадуть збитків автовиробникам по всьому світу і призведуть до зростання цін для споживачів у США. Але серед багатьох, хто програв, виділяється один переможець — компанія Tesla Ілона Маска, вважають журналісти.
«Переможців дуже мало», — сказав у телефонному інтерв'ю Сем Фіорані, віце-президент із глобального прогнозування транспортних засобів AutoForecast Solutions.
«Споживачі виявляться у програші, тому що у них буде обмежений вибір і вищі ціни», — додав він.
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Tesla має великі заводи в Каліфорнії та Техасі, які виробляють всі автомобілі, які він продає в США, що більшою мірою захищає його від нових зборів Трампа на імпорт автомобілів і ключових компонентів.
Основні конкуренти — від південнокорейської Hyundai Motor Co. до німецького Volkswagen AG та американської General Motors Co. — Незабаром зіткнуться з різким підвищенням цін.
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Коментарі - 2
В США в принципі не випускають «практичнее и дешевле», там не випускають щось типу Ланоса чи Таврії, бо це там ніхто купувать не буде, навіть якщо воно буде коштувати 1000$.
Американські авто це потужність, розміри та пафос, ніщеброди купують японців, а бомжі можуть на смітнику взяти краще ніж Ланос.