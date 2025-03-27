Tesla — одна з небагатьох компаній, які виграли від мит Трампа — Bloomberg

Tesla Ілона Маска — одна з небагатьох компаній, які виграли від запровадження президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі, пише Bloomberg.

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Що відомо

Заплановані Трампом мита на імпорт автомобілів завдадуть збитків автовиробникам по всьому світу і призведуть до зростання цін для споживачів у США. Але серед багатьох, хто програв, виділяється один переможець — компанія Tesla Ілона Маска, вважають журналісти.

«Переможців дуже мало», — сказав у телефонному інтерв'ю Сем Фіорані, віце-президент із глобального прогнозування транспортних засобів AutoForecast Solutions.

«Споживачі виявляться у програші, тому що у них буде обмежений вибір і вищі ціни», — додав він.

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Tesla має великі заводи в Каліфорнії та Техасі, які виробляють всі автомобілі, які він продає в США, що більшою мірою захищає його від нових зборів Трампа на імпорт автомобілів і ключових компонентів.

Основні конкуренти — від південнокорейської Hyundai Motor Co. до німецького Volkswagen AG та американської General Motors Co. — Незабаром зіткнуться з різким підвищенням цін.

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