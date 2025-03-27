Трамп оголосив 25% мита на імпорт авто та запчастини. Акції автовиробників різко впали

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 2 квітня 25% мита на автомобілі іноземного виробництва та автозапчастини. Про це повідомляє NBC News.

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Пізніше Білий дім уточнив, що іноземні автозапчастини також будуть оподатковуватись за ставкою 25%, навіть якщо автомобілі, в які вони входять, збираються в Сполучених Штатах.

Проте компанії, які імпортують транспортні засоби згідно з Угодою США, Мексики та Канади (USMCA), отримають особливий статус, поки Міністерство торгівлі не встановить процес стягнення 25% мита, повідомили в Білому домі.

Автомобільні запчастини, що відповідають вимогам USMCA, залишатимуться безмитними до тих пір, поки міністр торгівлі, після консультацій з Митною та прикордонною службою США, не встановить процедуру застосування тарифів.

Позиція Трампа

Трамп заявив, що розраховує на те, що автомобільні компанії перенесуть виробництво до Сполучених Штатів і побудують нові підприємства або розширять вже існуючі.

Він розкритикувов компанії, які протягом останніх десятиліть відкрили виробничі потужності в Канаді та Мексиці, вважаючи, що це відбулося за рахунок американських робітників.

«Якщо ви виробляєте автомобілі в Сполучених Штатах, мита не застосовуватимуться», — заявив Трамп.

Запровадження митних зборів розпочнеться 2 квітня, і Трамп наголосив, що вони будуть «постійними». Він також зазначив, що США таким чином можуть отримати до $100 млрд.

Реакція ринку

Після оголошення 25% мит на імпорт авто та комплектуючих котирування акцій провідних американських автовиробників різко знизилися на позабіржових торгах:

акції General Motors впали більш ніж на 7%,

акції Ford подешевшали на 4,6%,

акції Stellantis втратили 4%.

За даними Reuters, акції азійських автовиробників також продемонстрували зниження під час торгів у четвер: японські автовиробники Nissan, Toyota та Honda завершили торгову сесію зі зниженням котирувань на 2,2%, 2,7% та 3% відповідно. У Південній Кореї акції Hyundai Motor та Kia втратили близько 4%.

У Bloomberg заявили, що європейські акції також пішли вниз. Станом на 11:47 за київським часом індекс Stoxx Europe 600 знизився на 0,6%, а провідний індекс Німеччини DAX, до складу якого входять деякі з найбільших автовиробників регіону, впав на 0,8%.

Акції автомобільного сектора впали на 1,6%, зокрема акції Mercedes-Benz Group AG знизилися на 2,7%, Volkswagen AG — на 1,6%. Акції виробника автозапчастин Valeo SE впали на 4,7%.

Скільки авто імпортує США

За даними Cars.com, у 2023 році половина автомобілів, проданих у США, були імпортними. Видання Autoweek наводить список популярних авто, деякі або всі моделі яких збираються за кордоном, серед них:

Audi Q5

Buick Encore GX

Chevrolet Silverado 1500

Chrysler Pacifica і Voyager

Ford Maverick

Ford Bronco Sport

Ford Mustang Mach-E

GMC Terrain

Ram 1500 and 2500

VW Jetta, Taos і Tiguan

Що буде з цінами

За оцінками Autoweek, у разі введення 25% тарифу, ціни на деякі моделі можуть зрости аж на $12 000, а на інші — щонайменше на $4 000, і в обох випадках ці додаткові витрати вдарять по кишенях американських покупців.

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