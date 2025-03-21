Головне за тиждень: ставка ФРС та збільшення податків для ФОПів

Федеральна резервна система (ФРС) зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) у діапазоні 4,25−4,5% річних. Згідно з повідомленням, ФРС з квітня знижуватиме обсяг US Treasuries на своєму балансі на $5 млрд на місяць, а не на $25 млрд, як зараз.

Усі системні банки запустять миттєві перекази у першому півріччі 2025 року — НБУ

Миттєвими переказами Системи електронних платежів (СЕП) 4.1 Національного банку України вже користуються 19 банків із 61 на ринку, з яких 8 є системно важливими.

Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 18 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,15 млрд грн в еквіваленті, що на 8,61 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,54 млрд грн.

Німеччина виділить Україні понад 11 млрд євро допомоги до 2029 року

Уряд Німеччини затвердив виділення 3 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році та планує надати понад 8 млрд євро підтримки у 2026−2029 роках, що разом складе понад 11 млрд євро.

Мінфін спростував інформацію про підвищення податків для ФОПів