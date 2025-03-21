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21 березня 2025, 20:00

Головне за тиждень: ставка ФРС та збільшення податків для ФОПів

ФРС очікувано залишила базову ставку у діапазоні 4,25−4,5%

Федеральна резервна система (ФРС) зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) у діапазоні 4,25−4,5% річних. Згідно з повідомленням, ФРС з квітня знижуватиме обсяг US Treasuries на своєму балансі на $5 млрд на місяць, а не на $25 млрд, як зараз.

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Джерело: Мінфін
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