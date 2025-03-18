Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 18 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,15 млрд грн в еквіваленті, що на 8,61 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,54 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

5,10 млрд грн під 16,35% з погашенням 24 червня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,31%);

3,40 млрд грн під 17,45% з погашенням 9 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,44%).

В іноземній валюті:

191,41 млн євро під 3,24% з погашенням 16 квітня 2026 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.