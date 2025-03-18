Міністерство фінансів 18 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,15 млрд грн в еквіваленті, що на 8,61 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,54 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 5,10 млрд грн під 16,35% з погашенням 24 червня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,31%);
- 3,40 млрд грн під 17,45% з погашенням 9 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,44%).
В іноземній валюті:
- 191,41 млн євро під 3,24% з погашенням 16 квітня 2026 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
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