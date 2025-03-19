Німеччина виділить Україні понад 11 млрд євро допомоги до 2029 року

Уряд Німеччини затвердив виділення 3 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році та планує надати понад 8 млрд євро підтримки у 2026−2029 роках, що разом складе понад 11 млрд євро. Про це заявив міністр фінансів ФРН Йорг Кукіс, пише Reuters .

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Що відомо

Оскільки зростає невизначеність щодо майбутнього гарантій безпеки США під керівництвом президента Дональда Трампа, європейські країни перебувають під зростаючим тиском, щоб продемонструвати свою прихильність Україні у її війні з росією, включно з військовими витратами.

Міністр фінансів Йорг Кукіс повідомив бюджетний комітет парламенту про те, що вимоги для дозволу додаткових коштів виконано, згідно з поданням до комітету від його міністерства.

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У листі міністерство погодилося на додаткові витрати в розмірі 2,547 млрд євро на цей рік. Разом з іншими сумами, включаючи відшкодування з Європейського фонду миру, Німеччина надасть 3 мільярди євро.

З 2026 по 2029 роки Кукіс планує схвалити зобов’язання на 8,252 мільярда євро для військової допомоги Україні, довівши загальну суму до понад 11 мільярдів євро.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Бундестаг 18 березня схвалив поправки до Конституції країни, які передбачають послаблення так званого «боргового гальма». Це рішення відкриває можливості для збільшення фінансування інфраструктурних проєктів, а також витрат на оборону.

Мерц підкреслив, що після схвалення змін до Конституції чинний канцлер Олаф Шольц зможе виділити Україні давно обіцяну військову допомогу в розмірі 3 мільярдів євро.