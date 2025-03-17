Міністерство фінансів не планує підвищення податків для ФОПів. Про це йдеться у повідомленні відомства в телеграм-каналі.
Мінфін спростував інформацію про підвищення податків для ФОПів
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Заява Міністерства
«Анонімні Телеграм канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в міністерстві, законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, — не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.
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Цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів.
Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України.
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Коментарі - 9
Голосуйте знову за нас, вас буде чекати нових 6 неперевершених років:)
Вы это, определитесь. Что бы народ либо проголосовал на следующих выборах за Зеленского, либо нет
Ти шо камікадзе? чи мало людей бусифікують, корупції, дипломатичних квн та іншого))0)) ти б ще сказав за потенційного військового диктатора залужного голосувати)) хоча наш «мудрий» нарід проголосує за цих двох потужних…