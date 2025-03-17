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17 березня 2025, 11:57

Мінфін спростував інформацію про підвищення податків для ФОПів

Міністерство фінансів не планує підвищення податків для ФОПів. Про це йдеться у повідомленні відомства в телеграм-каналі.

Міністерство фінансів не планує підвищення податків для ФОПів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заява Міністерства

«Анонімні Телеграм канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, — не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.

Читайте також: Уряд планує підвищити податки для ФОПів — деталі

Цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів.

Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
17 березня 2025, 12:09
#
Спочатку ляпнути, потім заперечувати, типу як ми тут всі за малий бізнес стоїмо горою:)
Голосуйте знову за нас, вас буде чекати нових 6 неперевершених років:)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 березня 2025, 12:37
#
А можно ссылку, кто когда и что ляпнул и какая должность того кто ляпал. Пока я вижу что ляпают языком другие. Так же как ляпали о подорожании доставки газа для населения.
+
0
ESP3
ESP3
17 березня 2025, 12:26
#

Вы это, определитесь. Что бы народ либо проголосовал на следующих выборах за Зеленского, либо нет
+
+60
Я_ __
Я_ __
17 березня 2025, 12:36
#
«проголосовал на следующих выборах за Зеленского»

Ти шо камікадзе? чи мало людей бусифікують, корупції, дипломатичних квн та іншого))0)) ти б ще сказав за потенційного військового диктатора залужного голосувати)) хоча наш «мудрий» нарід проголосує за цих двох потужних…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 березня 2025, 12:40
#
Стоп! А кто это .военный диктатор. можно конкретно озвучить фамилию.
+
0
KlaviK
KlaviK
17 березня 2025, 12:53
#
Тут, як на мене, більше питання хто буде на виборах. ЗЕ має великі шанси на другий термін, якщо з ним буде змагатись Арестович, Дубинський, Порошенко і Тимошенко. За кого тут «мудро» голосувати дуууже важко відповісти)
+
+15
Ranet
Ranet
17 березня 2025, 12:38
#
«Труд освобождает!» ©
+
+15
juular
juular
17 березня 2025, 12:45
#
Шум стихнет — примут. Не отменили, а — перенесли.
+
0
Ramo
Ramo
17 березня 2025, 13:24
#
Принцип роботи зевлади- закинути в інформаційний простір інформацію і відслідковувати реакцію суспільства. Зайшло, ну та й добре. Ні - ми не винні, це все попередники. Розумних стратегічних рішень в державному управлінні зевлада не генерує взагалі.
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