Головне за вівторок: IPO Київстар, ЄС відключає російські банки від SWIFT

Перед первинним публічним розміщенням акцій (IPO) на фондовій біржі Nasdaq у Нью-Йорку мобільного оператора «Київстар» оцінили в 2,21 мільярда доларів. VEON та компанія, яка займається купівлею активів, Cohen Circle Acquisition Corp. I підписали угоду про об'єднання бізнесу, що призведе до лістингу АТ «Київстар» на фондовій біржі Nasdaq у США. Компанія буде розміщена на біржі під тікером KYIV.

Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 18 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,15 млрд грн в еквіваленті, що на 8,61 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,54 млрд грн.

ЄС відключив 11 російських банків від SWIFT