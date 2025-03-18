Головне за вівторок: IPO Київстар, ЄС відключає російські банки від SWIFT
Перед первинним публічним розміщенням акцій (IPO) на фондовій біржі Nasdaq у Нью-Йорку мобільного оператора «Київстар» оцінили в 2,21 мільярда доларів. VEON та компанія, яка займається купівлею активів, Cohen Circle Acquisition Corp. I підписали угоду про об'єднання бізнесу, що призведе до лістингу АТ «Київстар» на фондовій біржі Nasdaq у США. Компанія буде розміщена на біржі під тікером KYIV.
Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 18 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,15 млрд грн в еквіваленті, що на 8,61 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,54 млрд грн.
ЄС відключив 11 російських банків від SWIFT
Євросоюз 17 березня відключив 11 російських банків та дві небанківські кредитні організації від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.
Реінтеграція ветеранів до цивільного життя: робота за наймом чи власний бізнес?
У сьомому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office обговорюємо тему реінтеграції ветеранів до життя після військової служби. Ви отримаєте корисні поради щодо пошуку роботи та почуєте про можливості для започаткування власної справи.
Коментарі