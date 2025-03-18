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18 березня 2025, 17:25

Реінтеграція ветеранів до цивільного життя: робота за наймом чи власний бізнес?

У сьомому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office обговорюємо тему реінтеграції ветеранів до життя після військової служби. Ви отримаєте корисні поради щодо пошуку роботи та почуєте про можливості для започаткування власної справи.

У сьомому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office обговорюємо тему реінтеграції ветеранів до життя після військової служби.

З відео ви дізнаєтесь, які фінансові рішення варто розглянути ще під час військової служби, щоб повернення до цивільного життя було плавним і комфортним. Спікери розкажуть про доступні ресурси, гранти й програми підтримки для ветеранів, які хочуть започаткувати власну справу, а також дадуть поради щодо працевлаштування за наймом.

👉 Переглянути відео можна за посиланням.

Про спікера

Тему розкриває Сергій Позняк — фінансовий та інвестиційний експерт із 20-річним досвідом, засновник інноваційної платформи Finstream та Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів України (АПВА). Активний громадський діяч, воїн АТО, експерт із питань соціального підприємництва та реінтеграції.

Про що цей випуск

У цьому випуску детально розкриваємо такі теми:

  • Які фінансові кроки під час служби допоможуть легко відновити грошовий потік після повернення до цивільного життя.

  • Як користуватися соціальними гарантіями та ветеранськими пільгами для полегшення реінтеграції.

  • Організації та спільноти, що допомагають ветеранам у процесі реінтеграції.

  • Які напрями кар'єри найпопулярніші серед ветеранів і як обрати свій шлях.

  • Як адаптувати військовий досвід та навички до цивільного ринку праці.

  • Що врахувати під час пошуку роботи за наймом?

  • Як зрозуміти, чи підходить вам підприємництво як новий професійний шлях.

  • Як знайти свою нішу та визначити перспективний напрям для бізнесу.

  • Де шукати інформацію про гранти та програми підтримки ветеранів.

  • Успішні приклади ветеранського підприємництва.

Нагадаємо, що матеріали курсу доступні всім охочим безоплатно. Усього вийде 9 відео, переглядати їх можна в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів:

  • Athletes for Freedom Foundation — об'єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.

  • femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.

Джерело: Мінфін
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