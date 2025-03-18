Київстар оцінили у $2,2 мільярда напередодні IPO

Перед первинним публічним розміщенням акцій (IPO) на фондовій біржі Nasdaq у Нью-Йорку мобільного оператора «Київстар» оцінили в 2,21 мільярда доларів . Про це йдеться у повідомленні VEON (материнська компанія «Київстару»).

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VEON та компанія, яка займається купівлею активів, Cohen Circle Acquisition Corp. I підписали угоду про об'єднання бізнесу, що призведе до лістингу АТ «Київстар» на фондовій біржі Nasdaq у США. Компанія буде розміщена на біржі під тікером KYIV.

VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та непогашеного акціонерного капіталу Kyivstar Group одразу після закриття транзакції, яка, як очікується, відбудеться в 3 кварталі 2025 року після схвалення акціонерами Cohen Circle та виконання інших звичайних умов закриття.

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