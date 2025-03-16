TON різко зріс на тлі виїзду Дурова з Франції

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 березня 2025, 11:22

TON різко зріс на тлі виїзду Дурова з Франції

Засновнику Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово покинути Францію, де його звинувачують у численних правопорушеннях, пов’язаних зі сприянням організованій злочинності. Про це повідомляє Yahoo Finance з посиланням на джерела інформаційного агентства AFP.

Засновнику Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово покинути Францію, де його звинувачують у численних правопорушеннях, пов’язаних зі сприянням організованій злочинності.
Фото: instagram.com/durov

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дуров перетнув кордони Франції 15 березня із дозволу влади. Згідно з іншим джерелом, суддя-слідчий дозволив йому покинути Францію на кілька тижнів.

Зазначається, що суддя задовольнив прохання бізнесмена про зміну умов його утримання під вартою ще кілька днів тому. За даними одного з джерел, Дуров літаком вирушив до Дубаю.

На запит агентства AFP, речниця Telegram відмовилася надати коментар, повідомивши, що компанія оприлюднить заяву пізніше.

Читайте також: Дуров зробив першу заяву після затримання у Франції

Зростання TON

На тлі цієї новини монета Toncoin (TON) зросла приблизно на 20% за годину. За даними CoinGlass, обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на актив перетнув відмітку в $2,75 млн. Близько $700 000 ліквідацій припало на лонг-позиції, $2 млн — на шорт-позиції.

На момент написання новини TON торгується поблизу $3,46.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 24 серпня 2024 року в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника та гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле Бурже.

Читайте також: Дурову дозволили вийти з-під варти під заставу у 5 млн євро — Politico

У чому його звинувачують

Дурова звинувачують у співучасті в управлінні платформою для незаконної діяльності, відмові надавати інформацію про майданчик владі, відмиванні грошей, співучасті у поширенні дитячої порнографії, незаконному обігу наркотиків.

Звинувачення Дурову висунули через відсутність реакції Telegram на запити влади.

Читайте також: Облігації Telegram Group обвалилися на тлі затримання Дурова

Максимальне покарання за звинуваченням у пособництві в управлінні онлайн-платформою «з метою здійснення незаконної операції в організованій групі» передбачає до 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 500 000 євро.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами