TON різко зріс на тлі виїзду Дурова з Франції

Засновнику Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово покинути Францію, де його звинувачують у численних правопорушеннях, пов’язаних зі сприянням організованій злочинності. Про це повідомляє Yahoo Finance з посиланням на джерела інформаційного агентства AFP.

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Дуров перетнув кордони Франції 15 березня із дозволу влади. Згідно з іншим джерелом, суддя-слідчий дозволив йому покинути Францію на кілька тижнів.

Зазначається, що суддя задовольнив прохання бізнесмена про зміну умов його утримання під вартою ще кілька днів тому. За даними одного з джерел, Дуров літаком вирушив до Дубаю.

На запит агентства AFP, речниця Telegram відмовилася надати коментар, повідомивши, що компанія оприлюднить заяву пізніше.

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Зростання TON

На тлі цієї новини монета Toncoin (TON) зросла приблизно на 20% за годину. За даними CoinGlass, обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на актив перетнув відмітку в $2,75 млн. Близько $700 000 ліквідацій припало на лонг-позиції, $2 млн — на шорт-позиції.

На момент написання новини TON торгується поблизу $3,46.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 24 серпня 2024 року в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника та гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле Бурже.

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У чому його звинувачують

Дурова звинувачують у співучасті в управлінні платформою для незаконної діяльності, відмові надавати інформацію про майданчик владі, відмиванні грошей, співучасті у поширенні дитячої порнографії, незаконному обігу наркотиків.

Звинувачення Дурову висунули через відсутність реакції Telegram на запити влади.

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Максимальне покарання за звинуваченням у пособництві в управлінні онлайн-платформою «з метою здійснення незаконної операції в організованій групі» передбачає до 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 500 000 євро.