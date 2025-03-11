Головне за вівторок: Трамп обвалив ринки, українські акції зростають

Торговельна політика президента Дональда Трампа налякала інвесторів ймовірним економічним спадом, через що фондовий ринок втратив $4 трильйони від пікових значень S&P 500 минулого місяця.

Перемовини України та США в Джидді: Акції українських компаній у Варшаві зросли на 4,3%

Національний індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WIG-Ukraine) виріс на 4,32% через обговорення передумов миру української та американської делегації у Саудівській Аравії в місті Джидда.

НБУ назвав причини прискорення інфляції та спрогнозував подальше зростання цін

У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Слідом за гуру: як змінилися портфелі відомих інвесторів за останній квартал