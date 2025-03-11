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11 березня 2025, 20:00

Головне за вівторок: Трамп обвалив ринки, українські акції зростають

Американські акції втратили $4 трильйони через Трампа

Торговельна політика президента Дональда Трампа налякала інвесторів ймовірним економічним спадом, через що фондовий ринок втратив $4 трильйони від пікових значень S&P 500 минулого місяця.

Перемовини України та США в Джидді: Акції українських компаній у Варшаві зросли на 4,3%

Національний індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WIG-Ukraine) виріс на 4,32% через обговорення передумов миру української та американської делегації у Саудівській Аравії в місті Джидда.

НБУ назвав причини прискорення інфляції та спрогнозував подальше зростання цін

У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Слідом за гуру: як змінилися портфелі відомих інвесторів за останній квартал

Однією з переваг ринку США є прозорість — найвпливовіші інвестори зобов’язані розкривати свої позиції, тож інші гравці можуть використовувати ці дані, як орієнтир. Більшість інвесторів стежать за рішеннями відомих фінансистів, оскільки вони мають великий досвід та є провідними експертами, а їхні угоди нерідко впливають на ринок. Водночас продаж активів гуру часто провокує масовий відтік капіталу. Які активи Баффет, Акман і Б’юрі наростили, а які — скоротили в нещодавньому фінансовому кварталі, та що це означає для ринку?

Джерело: Мінфін
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