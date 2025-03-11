Перемовини України та США в Джидді: Акції українських компаній у Варшаві зросли на 4,3%

Національний індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WIG-Ukraine) виріс на 4,32% через обговорення передумов миру української та американської делегації у Саудівській Аравії в місті Джидда. Про це пише Forbes.ua.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як відреагували акції

Акції Milkiland піднялися на 6,91%, агрохолдингів KSG-Agro та «Агротон» — на 7,77% і 2,75% відповідно. Після зниження на 0,19% протягом першої половини дня, акції холдингу «Астарта"почали зростати — на 0,97%. Водночас Акції агрокомпанії ІМК знизились на 1,75%.

Акції вугледобувного підприємства Coal Energy, чиї шахти зупинені через війну, додали 6,23%, свідчать дані біржі станом на 15:50 за київським часом.

Курс акцій «Кернел», найбільшого виробника олії, що не входить до індексу, знизився на 8,15%. На Лондонській біржі акції найбільшого виробника курятини МХП подешевшали на 1,91%, тоді як залізорудної компанії Ferrexpo — на 1,14%.

ВВП-варанти тим часом подорожчали на 0,13% — до 77,61% від умовної вартості, свідчать дані Франкфуртської фондової біржі.

Читайте також: Українські акції у Варшаві обвалились на тлі сварки Зеленського й Трампа