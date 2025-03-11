Національний індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WIG-Ukraine) виріс на 4,32% через обговорення передумов миру української та американської делегації у Саудівській Аравії в місті Джидда. Про це пише Forbes.ua.
Перемовини України та США в Джидді: Акції українських компаній у Варшаві зросли на 4,3%
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Як відреагували акції
Акції Milkiland піднялися на 6,91%, агрохолдингів KSG-Agro та «Агротон» — на 7,77% і 2,75% відповідно. Після зниження на 0,19% протягом першої половини дня, акції холдингу «Астарта"почали зростати — на 0,97%. Водночас Акції агрокомпанії ІМК знизились на 1,75%.
Акції вугледобувного підприємства Coal Energy, чиї шахти зупинені через війну, додали 6,23%, свідчать дані біржі станом на 15:50 за київським часом.
Курс акцій «Кернел», найбільшого виробника олії, що не входить до індексу, знизився на 8,15%. На Лондонській біржі акції найбільшого виробника курятини МХП подешевшали на 1,91%, тоді як залізорудної компанії Ferrexpo — на 1,14%.
ВВП-варанти тим часом подорожчали на 0,13% — до 77,61% від умовної вартості, свідчать дані Франкфуртської фондової біржі.
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Нагадаємо
11 березня відбувається зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Ключові теми — пошук шляху до миру та двосторонні відносини України та США. Перший раунд перемовин завершено, стартував другий.
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