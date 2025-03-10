Головне за понеділок: інфляція, обвал фондового ринку

Споживча інфляція в Україні у лютому 2025 року прискорилася до 0,8% порівняно з січнем, а в річному вимірі сягнула 13,4%. Базова інфляція становила 0,7% за місяць і 2,0% з початку року. Прискорення інфляції обумовлене як тимчасовими факторами — літньо-осінньою посухою та структурними причинами — зростанням виробничих витрат.

Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні

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Долар падає, євро зростає: що відбувається та коли буде корекція