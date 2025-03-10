Трамп продовжує обвалювати фондові ринки. Інвестори бояться рецесії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 березня 2025, 18:53

Трамп продовжує обвалювати фондові ринки. Інвестори бояться рецесії

Основні біржові індекси США впали після того, як коментарі президента Дональда Трампа на вихідних посилили страхи щодо можливого економічного спаду через торговельні суперечки. Про це повідомляє агентство Reuters.

Основні біржові індекси США впали після того, як коментарі президента Дональда Трампа на вихідних посилили страхи щодо можливого економічного спаду через торговельні суперечки.
Фото Pixabay

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заява Трампа

Трамп в інтерв'ю в неділю відмовився прогнозувати можливість рецесії в США. Інвестори побоюються, що його нестабільна політика щодо Китаю, Мексики та Канади може стримувати споживчий попит і корпоративні інвестиції.

Тим часом Китай у понеділок запроваджує відповідні мита на деякі американські товари, а нові мита США на окремі метали набудуть чинності пізніше цього тижня.

Опитування Reuters показало, що 91% економістів вважають зростання ризику рецесії наслідком мінливої торговельної політики Трампа

Реакція ринку

Загалом індекси Nasdaq і S&P 500 опустилися до мінімальних рівнів за п’ять місяців. Станом на 16:50 за київським часом:

  • Dow Jones Industrial Average знизився на 307,75 пункту (-0,72%) до 42 492,47.
  • S&P 500 втратив 74,89 пункту (-1,30%) і склав 5 695,31.
  • Nasdaq Composite впав на 371,78 пункту (-2,03%) до 17 826,75.

Найбільше постраждали акції технологічних компаній. Nvidia подешевшала на 2,2%, тоді як Meta та Amazon втратили понад 3% кожна.

Акції Tesla впали на 7%, досягнувши мінімального рівня з 5 листопада, після того, як аналітики UBS знизили прогноз щодо поставок електромобілів у першому кварталі та зменшили цільову ціну акцій компанії.

Деталі

Технологічний сектор втратив 2,6%, очоливши падіння серед галузевих індексів S&P 500. Індекс малих компаній Russell 2000 впав на 1%.

Банківський сектор також зазнав втрат: акції JPMorgan Chase та Goldman Sachs знизилися більш ніж на 3%, що потягнуло вниз індекс банків S&P 500 Banks.

Минулого тижня S&P 500 зафіксував найбільше тижневе падіння з вересня. У понеділок Nasdaq втратив понад 10% від свого грудневого піку, що свідчить про перехід у фазу корекції.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
10 березня 2025, 19:29
#
Інвестори побоюються, що його нестабільна політика щодо Китаю, Мексики та Канади може стримувати споживчий попит і корпоративні інвестиції.

ЄС забули
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3212242, kolya88, SanjaStarkon и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами