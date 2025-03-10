Трамп продовжує обвалювати фондові ринки. Інвестори бояться рецесії

Основні біржові індекси США впали після того, як коментарі президента Дональда Трампа на вихідних посилили страхи щодо можливого економічного спаду через торговельні суперечки. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Заява Трампа

Трамп в інтерв'ю в неділю відмовився прогнозувати можливість рецесії в США. Інвестори побоюються, що його нестабільна політика щодо Китаю, Мексики та Канади може стримувати споживчий попит і корпоративні інвестиції.

Тим часом Китай у понеділок запроваджує відповідні мита на деякі американські товари, а нові мита США на окремі метали набудуть чинності пізніше цього тижня.

Опитування Reuters показало, що 91% економістів вважають зростання ризику рецесії наслідком мінливої торговельної політики Трампа

Реакція ринку

Загалом індекси Nasdaq і S&P 500 опустилися до мінімальних рівнів за п’ять місяців. Станом на 16:50 за київським часом:

Dow Jones Industrial Average знизився на 307,75 пункту (-0,72%) до 42 492,47.

S&P 500 втратив 74,89 пункту (-1,30%) і склав 5 695,31.

Nasdaq Composite впав на 371,78 пункту (-2,03%) до 17 826,75.

Найбільше постраждали акції технологічних компаній. Nvidia подешевшала на 2,2%, тоді як Meta та Amazon втратили понад 3% кожна.

Акції Tesla впали на 7%, досягнувши мінімального рівня з 5 листопада, після того, як аналітики UBS знизили прогноз щодо поставок електромобілів у першому кварталі та зменшили цільову ціну акцій компанії.

Деталі

Технологічний сектор втратив 2,6%, очоливши падіння серед галузевих індексів S&P 500. Індекс малих компаній Russell 2000 впав на 1%.

Банківський сектор також зазнав втрат: акції JPMorgan Chase та Goldman Sachs знизилися більш ніж на 3%, що потягнуло вниз індекс банків S&P 500 Banks.

Минулого тижня S&P 500 зафіксував найбільше тижневе падіння з вересня. У понеділок Nasdaq втратив понад 10% від свого грудневого піку, що свідчить про перехід у фазу корекції.