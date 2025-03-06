Головне за четвер: Інвестиції, ставка НБУ та інфляція

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

НБУ запевнив, що «друкувати гривню» не будуть: Очікуваних обсягів міжнародної допомоги буде достатньо

Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.

Долар або євро: як приватному інвестору зберегти і примножити заощадження

Нова політика Дональда Трампа тримає у напрузі весь світ. Заручником ситуації стають і грошові ринки, зокрема, й український валютний ринок. Зміни, що відбуваються на ньому, змусять приватних інвесторів переглядати свої валютні інвестиції.

За донат: як зміниться сплата податків для благодійників та одержувачів допомоги

Верховна Рада змінила порядок сплати податків із коштів, що спрямовуються на благодійність. Ініціатори документа кажуть, що новий порядок стимулюватиме громадян та бізнес активніше донатити. Чи так це — розбирався «Мінфін».

Інфляція зростатиме в найближчі місяці — Нацбанк

У січні 2025 року інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, у лютому вона надалі зростала. При цьому цільовий рівень інфляції становить 5%. Про це йдеться в повідомленні НБУ.