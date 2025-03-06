НБУ запевнив, що «друкувати гривню» не будуть: Очікуваних обсягів міжнародної допомоги буде достатньо

Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.

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Міжнародна підтримка

Міжнародна підтримка України зберігається. Країни G7 перерахували Україні перші транші допомоги в межах програми ERA Loans, кредиту, забезпеченого доходами від знерухомлених російських активів. Наприкінці лютого Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.

«Ризики для достатності міжнародного фінансування залишаються збалансованими», — зазначив Пишний.

За його словами, підтверджених на цей рік обсягів зовнішньої підтримки має вистачити як для беземісійного фінансування дефіциту бюджету, так і підтримання належного рівня міжнародних резервів.

Це дасть змогу НБУ й надалі забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку та контрольованість інфляційних і курсових очікувань.