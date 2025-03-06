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6 березня 2025, 14:17

НБУ запевнив, що «друкувати гривню» не будуть: Очікуваних обсягів міжнародної допомоги буде достатньо

Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.

Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.
Фото: apostrophe.ua

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Міжнародна підтримка

Міжнародна підтримка України зберігається. Країни G7 перерахували Україні перші транші допомоги в межах програми ERA Loans, кредиту, забезпеченого доходами від знерухомлених російських активів. Наприкінці лютого Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.

«Ризики для достатності міжнародного фінансування залишаються збалансованими», — зазначив Пишний.

За його словами, підтверджених на цей рік обсягів зовнішньої підтримки має вистачити як для беземісійного фінансування дефіциту бюджету, так і підтримання належного рівня міжнародних резервів.

Це дасть змогу НБУ й надалі забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку та контрольованість інфляційних і курсових очікувань.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
antibiotik1
antibiotik1
6 березня 2025, 15:04
#
Вiрим
+
+56
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 березня 2025, 15:05
#
Вірю НБУ і телемарафону!
+
0
AENEF9953
AENEF9953
6 березня 2025, 15:13
#
Типография обанкротится однако.
+
0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
6 березня 2025, 15:43
#
НБУ запевнив, що «друкувати гривню» не будуть: Очікуваних обсягів міжнародної допомоги буде достатньо

Так-так,ще розкажіть що пенсії, зарплати та інші виплати з держбюджету будете виплачувати у іноземних валютах.:)
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